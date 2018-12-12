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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۶

امام جمعه شهرکرد:

دستگاه های اجرایی درمسیر معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی حرکت کنند

دستگاه های اجرایی درمسیر معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی حرکت کنند

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری وامام جمعه شهرکرد گفت: دستگاه های اجرایی در مسیر معرفی دستاورد های انقلاب اسلامی حرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی در مسیر معرفی دستاورد های انقلاب حرکت کنند، اظهار داشت: معرفی دستاورد های انقلاب اسلامی ضروری است.

وی بیان کرد: آشنایی نسل جوان جامعه با دستاورد های انقلاب اسلامی ضروری است.

انقلاب اسلامی روحیه خودباوری را در جامعه نهادینه کرد

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری وامام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور شد، بیان کرد: کشور به برکت انقلاب اسلامی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفت.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی روحیه خودباوری را در جامعه نهادینه کرد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری وامام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی نقش مهمی در ارتقای اموزش در سطح جامعه داشته است، بیان کرد: گسترش دانشگاه ها و فراهم اوردن زمینه تحصیلات عالی از برکات انقلاب اسلامی به شمار می رود.

وی بیان کرد: باید ارتباط جهاد دانشگاهی و دانشگاه گسترش یابد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری وامام جمعه شهرکرد بیان کرد: در جهاد دانشگاهی نباید موازی کاری صورت بگیرد.

کد مطلب 4483631

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