به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: زیربنای رونق اقتصادی بسیاری از استان‌های کشور بخش کشاورزی بوده و با توسعه مناسب محصولات تولیدی و توجه به صادرات می‌توان توسعه متوازنی در بسیاری از مناطق محروم کشور شاهد بود.

وی با اشاره به اینکه ۳۵ درصد اشتغال استان اردبیل به بخش کشاورزی برمی‌گردد، افزود: با هدف صرفه‌جویی در مصرف منابع آبی و افزایش بهره‌وری باید از مسیر اعتبارات بودجه‌های ملی و کشوری در مکانیزه کردن آبیاری به شکل بهتری استفاده می‌شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: توجه به وضعیت تولیدی محصولات کشاورزی، بازار صادرات، قیمت‌گذاری و فروش مناسب در بازارهای داخلی و مکانیزه کردن سیستم‌های آبیاری از جمله مهمترین چالش‌های بخش کشاورزی است.

ضرورت ایجاد فضای نقد در دانشگاه‌های کشور

بدری بر ضرورت برپایی محفل‌های آزاداندیشی و فعالیت آزادانه سیاسی دانشجویان طبق قوانین جاری تاکید کرد و ادامه داد: به هر بهانه‌ای نباید دانشجویان به کمیته‌های انظباطی کشیده شوند و باید در دانشگاه‌های کشور فضای امن و سالمی که بسترساز توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است فراهم شود.

به گفته وی دانشجویان نخبگان علمی و تحقیقاتی کشور محسوب می‌شوند که ترسیم دورنمایی از پیشرفت جامعه به دستان توانمند این قشر فعال جامعه محقق خواهد شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: دانشجویان آرمان‌خواه و سرشار از انرژی بوده و با ایده‌های ناب و راهگشای خود مسیرهای مورد نظر را برای حرکت بهتر کشور به سمت و سوی توسعه نشان می‌دهند، هر چند باید به عدم بهره‌گیری مطلوب از چنین قابلیت‌هایی طی ۴۰ سال اخیر اعتراف کرد.

بدری تصریح کرد: در هر مقطعی از زمان که به جوانان اعتماد شده با نتایج و آثار مثبت متعددی همراه شدیم که نمونه آن در هشت سال دوران دفاع مقدس بود.

وی تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان را گامی بلند برای حمایت از جوانان در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی دانست و افزود: با وجود برخورداری از مخالفان سرسخت در سطوح مختلف مدیریتی کشور، تصویب این قانون فرصت ارزشمندی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناسب جوانان فراهم کرد.