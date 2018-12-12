به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با اساتید و دانشجویان نمونه مرکز علمی کاربردی شهرداری قم که به منظور تجلیل از ‌آنان، در سالن جلسات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، با بیان اینکه همه روزهای سال می‌تواند روز علم‌آموزی و روز دانشجویان باشد، افزود: علم اندوزی مکان و زمان خاصی را نمی‌شناسد و همه زمان‌ها و مکان‌ها می‌تواند به دانش اندوزی اختصاص داده شود.

وی با بیان اینکه شرایط ورود دانش‌آموزان به دانشگاه در کشورهای مختلف دشوار نیست، افزود: در ایران نیز طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی در راستای آسان‌تر شدن ورود دانش‌آموزان به دانشگاه‌ها صورت گرفته است تا راه ورود به دانشگاه تنها در کنکور خلاصه نشود و راه‌های متفاوتی برای ورود به دانشگاه وجود داشته باشد.

امام جمعه قم بیان کرد: دانشجویان از زمان تلاش برای ورود به دانشگاه تا زمان ورود به عرصه اشتغال مراحل حساسی را پشت سر می‌گذارند که از مهمترین آنها می‌توان به پشت سر گذاشتن کنکور، راهیابی به دانشگاه و یافتن شغل مناسب پس از پایان تحصیلات و ورود به عرصه اشتغال اشاره کرد.

وی گفت: با وجود تمام اقداماتی که دشمنان علیه ایران بکار گرفته‌اند، دانشجویان ایران بسیار مؤثر و چشمگیر در سطح بین‌الملل در زمینه‌های مختلف علمی حضور یافته‌اند.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه ربودن گوی سبقت علمی در برخی از موارد توسط دانشجویان ایران حیرت جهانیان را برانگیخته است، افزود: جهانیان با وجود شرایط کنونی و اقداماتی که دشمنان علیه ایران انجام می‌دهند انتظار چنین پیشرفت‌هایی را از سوی دانشجویان ندارند.

وی بیان کرد: برای پیشرفت در مسائل علمی باید در کنار علم و مهارت به تعهد، مسئولیت پذیری، با اخلاقی و رفتار نیکو نیز توجه شود.

‌امام جمعه قم با اشاره به لزوم جلوگیری از بیکاری دانشجویان پس از فارغ التحصیلی افزود: دانشجویان بعد از گذراندن مراحل درسی و علمی در دانشگاه باید با توجه به مهارت‌هایی که در دانشگاه کسب کرده‌اند بتوانند به آسانی وارد عرصه اشتغال شوند.

وی با تأکید بر اینکه باید توقعات جوانان برای به دست آوردن مقام‌های بالای شغلی کاهش یابد، افزود: باید هدف از علم آموزی خدمت ‌رسانی به جامعه و انجام کار مفید باشد زیرا در این صورت تا حدودی مشکلات اشتغال در جامعه کاهش و ضریب پیشرفت کشور افزایش می‌یابد.

آیت الله حسینی بوشهری بیان کرد: اسلام تأکید فراوانی پیرامون علم و علم‌اندوزی و در مقام تکریم علم‌اندوزان دارد.

وی ادامه داد: مسئولان علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان باید با سربلندی راه خود در مسیر علم‌اندوزی ادامه دهند چرا که در مسیری ارزشمند قدم گذاشته‌اند.