جاده کندوان جمعه یکطرفه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی با اشاره به آغاز محدودیت های ترافیکی پایان هفته در استان اظهار داشت: به منظور افزایش ایمنی و تسهیل در تردد خودروها ، محدودیت تردد از امروز در جاده های استان اجرا شد.

سرهنگ قدمی با بیان اینکه تردد انواع تریلر در جاده هراز همچنان ممنوع است، افزود : تردد انواع کامیون و کامیونت ساعت ۸ تا ۲۴ امروز و فردا جمعه در جاده هراز ممنوع است.

وی با اشاره به ممنوعیت تردد انواع تریلر ، کامیون و کامیونت در جاده کندوان گفت : تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۴ جمعه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع و این جاده از ساعت ۱۷ تا ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج یکطرفه است.