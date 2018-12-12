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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۴

رئیس پلیس راه مازندران:

جاده کندوان جمعه یکطرفه می شود

جاده کندوان جمعه یکطرفه می شود

ساری - رئیس پلیس راه مازندران با اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در محورهای مواصلاتی استان گفت: جاده کندوان ساعت ۱۷ جمعه از مرزن آباد به سمت کرج یک طرفه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی با اشاره به آغاز محدودیت های ترافیکی پایان هفته در استان اظهار داشت: به منظور افزایش ایمنی و تسهیل در تردد خودروها ، محدودیت تردد از امروز در جاده های استان اجرا شد.

سرهنگ قدمی با بیان اینکه تردد انواع تریلر در جاده هراز همچنان ممنوع است، افزود : تردد انواع کامیون و کامیونت ساعت ۸ تا ۲۴ امروز و فردا جمعه در جاده هراز ممنوع است.

وی با اشاره به ممنوعیت تردد انواع تریلر ، کامیون و کامیونت در جاده کندوان گفت : تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۴ جمعه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع و این جاده از ساعت ۱۷ تا ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج یکطرفه است.

کد مطلب 4483637

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