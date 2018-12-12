به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ادعای واهی مبارزه موفقیت آمیز کشورش با گروهک تروریستی داعش اعلام کرد: در آن منطقه از دنیا شمار بسیار کمی از اعضای داعش باقی مانده و تا ۳۰ روز آینده هیچ کدام از آنان باقی نخواهند ماند!

رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی در مراسم امضای پیش نویس قانونی در راستای آنچه وی مدعی حمایت از اقلیت‌ ها در عراق و سوریه شد، گفت: گروهک تروریستی داعش اقدامات بسیار بَدی علیه تمام ساکنان منطقه انجام داده است. آمریکا از ابتدا مصممانه با این گروه مبارزه کرده است!

دونالد ترامپ در ادامه بدون اشاره به سخنان خود درباره خلق تروریست های داعش توسط دولت پیشین این کشور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ مدعی شد که آمریکا به حمایت از اقلیت‌ های دینی و قومی که از اقدامات داعش آسیب دیده اند، ادامه خواهد داد!