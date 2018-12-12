به گزارش خبرگزاری مهر، امروز چهارشنبه سفیر اندونزی در ایران، با رئیس دانشگاه لرستان دیدار کرد.

با انجام اینگونه سفرها به دنبال راهکارهای موثرتر برای گسترش روابط علمی هستیم

اکتاوینو علیمودین، سفیر اندونزی در ایران، در این دیدار بر گسترش همکاری‌های علمی - آموزشی بین دانشگاه‌های کشورهای اسلامی، تأکید کرد.

وی گفت: با انجام اینگونه سفرها به دنبال راهکارهای موثرتر و بهتر برای گسترش روابط علمی دانشگاه‌های کشور اندونزی با دانشگاه لرستان هستیم.

اکتاوینو علیمودین تصریح کرد: استان لرستان، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالایی در زمینه‌های متعدد دارد و باید تلاش کنیم از داشته‌های همدیگر استفاده کنیم و امیدوارم اینگونه سفرها دستاوردهای خوبی برای هر دو طرف داشته باشد.

وی اظهار داشت: گسترش همکاری‌های علمی دوجانبه، باعث کمک هرچه بیشتر به توسعه اقتصادی می شود.

دانشگاه لرستان این آمادگی را دارد که در زمینه‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری، روابط خود با دانشگاه‌های سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی را گسترش دهد

خسرو عزیزی رئیس دانشگاه لرستان نیز با اشاره به تلاش تیم مدیریتی دانشگاه لرستان برای تقویت دیپلماسی علمی بین‌المللی، بر استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های دانشگاه لرستان در جهت تقویت روابط دو جانبه علمی - آموزشی بین دانشگاه لرستان با دانشگاه‌های کشور اندونزی تأکید کرد.

وی تصریح کرد: دانشگاه لرستان این آمادگی را دارد که در زمینه‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری، روابط خود با دانشگاه‌های سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی را گسترش دهد.

رئیس دانشگاه لرستان افزود: خوشبختانه تفاهم‌نامه‌های علمی و پژوهشی خوبی بین دانشگاه لرستان با دانشگاه‌های سایر کشورها از جمله آلمان و اندونزی منعقد شده است که می‌توان به عقد تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه بین دانشگاه لرستان و دانشگاه رادن فتح اندونزی اشاره کرد.

عزیزی گفت:در حال حاضر تعداد ۴ دانشجوی اهل کشور اندونزی، در دانشگاه لرستان مشغول به تحصیل هستند.

وی تشریح کرد: جذب دانشجوی خارجی از جمله برنامه‌های دانشگاه لرستان برای تقویت و گسترش همکاری‌های مختلف علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه‌های سایر کشورها و در راستای تقویت دیپلماسی علمی بین‌المللی است.

حجت‌الاسلام حبیب حاتمی‌کن‌کبود مدیر گروه همکاری‌های بین‌المللی علمی دانشگاه لرستان نیز در سخنانی بر تقویت تبادلات فرهنگی و علمی بین دانشگاه‌های کشورهای اسلامی تأکید کرد.

در این دیدار، همچنین بر پیگیری بیشتر برای اجرای دقیق تفاهم‌نامه منعقد شده بین دانشگاه لرستان و دانشگاه رادن فتح اندونزی، تأکید شد.

سفیر اندونزی در ایران از خوابگاه ویژه اسکان دانشجویان خارجی دانشگاه لرستان نیز بازدید و با دانشجویان اهل اندونزی، گفت‌وگو کرد.