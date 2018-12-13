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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۷

مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی برگزار می کند؛

برگزاری کارگاه شیوه های مقابله با اضطراب امتحان

برگزاری کارگاه شیوه های مقابله با اضطراب امتحان

مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی با توجه به نزدیک شدن فصل امتحانات، کارگاه شیوه های مقابله با اضطراب امتحان را برگزار می کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خوارزمی، مرکز مشاوره این دانشگاه، با توجه به نزدیک شدن به فصل امتحانات، کارگاهی را تحت عنوان شیوه های مقابله با اضطراب امتحان در سالن رویش خوابگاه دختران برگزار کرد.

در این جلسه که اغلب شرکت کنندگان دانشجویان ورودی جدید بودند، در مورد اضطراب امتحان، علل، و راهکارهای عملی مقابله با آن صحبت و در پایان به سوالات دانشجویان در این زمینه پاسخ داده شد.

 طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، کارگاه های آموزشی روزهای شنبه مرکز مشاوره در خوابگاه دختران، بصورت هفتگی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4483643
زهرا سیفی

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