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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۶

فرمانده انتظامی شهرستان مرند:

سارقان خانه باغ های مرند دستگیر شدند

سارقان خانه باغ های مرند دستگیر شدند

مرند - فرمانده انتظامی شهرستان مرند از دستگیری سه سارق خانه باغ های مرند خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این باند ۳ نفره، وسایل و ابزارآلات موجود در خانه باغ های مرند و همچنین یک دستگاه خودروی سواری را در مجموع به ارزش ۵ میلیارد ریال سرقت کرده بودند.

کاظم دهقانی ادامه داد: در همین رابطه ۱۰ مال خر هم دستگیر و به مراجع قضایی مرند تحویل داده شدند.

وی با هشدار به صاحبان خانه باغ ها در منطقه پیام شهرستان مرند به مردم توصیه کرد: خانه باغ های خود را به امکانات ایمنی لازم تجهیز کنند و در صورت حضور افراد ناشناس و مشکوک، مراتب را هر چه سریع تر به پلیس اطلاع دهند.

گفتنی است، چندی پیش نیز یک باند دیگر سرقت در منطقه پیام شهرستان مرند دستگیر شده بودند.

کد مطلب 4483644

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