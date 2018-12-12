طرح عربستان سعودی برای ایجاد رژیم حقوقی دریای سرخ و خلیج عدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سعودی از توافق درباره ایده تاسیس رژیم حقوقی دریای سرخ و خلیج عدن خبر دادند و اعلام کردند که رژیم حقوقی دریای سرخ، امنیت و سرمایه گذاری را در کشورهای حوضه تقویت خواهد کرد.

از سوی دیگر محمود علی یوسف وزیر امور خارجه و همکاری بین الملی جیبوتی امروز از موافقت با درخواست ملک سلمان برای برای نشست ایجاد رژیم کشورهای عربی و آفریقایی ساحل دریای سرخ و دریای عدن خبر داد و اعلام کرد که این رژیم ممتاز است و ما برای توسعه آن همکاری می کنیم.

وی ضمن استقبال از این طرح گفت: ما از این طرح ملک سلمان تمجید می کنیم؛ طرحی که کشورهای ساحل دریای سرخ و خلیج عدن می توانند امنیت و حمایت گذرگاهها را برعهده گیرند. بیانیه ای که از نشست امروز صادر خواهد شد سرآغاز مهمی است و امیدواریم که نه تنها کشورهای ساحلی بلکه کل دنیا از این رژیم حقوقی استفاده کند.

محمود علی یوسف ادامه داد: گذرگاه بین المللی است و احدی نمی تواند که گزندی به آن وارد کند. همه باید همسویی داشته و در راستای تاسیس رژیمی که به کنترل امنیتی کمک کند اهتمام ورزند.