امنیت کامل در مرزها برقرار است/ رشد ۲۰۰ درصدی کشف قاچاق سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایوب سلیمانی عصر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، ایجاد امنیت را در شرایط کنونی کشور بسیار با اهمیت دانست و اظهار داشت: دشمن همچنان سعی دارد برنامه های شوم خود را در کشور پیاده کند و از این طریق بدنبال نا امن کردن فضای داخل کشور است.

وی افزود: هر چقدر دشمن به شکست کامل نزدیکتر می شود تب و تاب آنها برای ایجاد نا امنی در کشور بیشتر می شود وحساسیت کار بالاتر می رود.

جانشین فرمانده ناجا از برنامه‌ریزی ها و دسیسه های شوم دشمن برای براندازی کشور طی امسال خبر داد و گفت: همچنین دشمن وعده داده بود که ایران چهل سالگی خود را نخواهد دید و اکنون می بیند که نقشه هایش با شکست مواجه شده است.

وی به بیانات مقام معظم رهبری در پاسخ به دسیسه های دشمن اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب جوابهای دقیقی به آنها داد و آب پاکی را بر دستان آنها ریخت و الان درست وضعیت دشمن همانند تیم فوتبالی است که بازی را باخته و امیدش ۱۰ دقیقه آخر بازی است و تلاش بیهوده و خیال خام دارد اما ما باید هوشیار باشیم.

سردار سلیمانی هدف دشمن را نا امن سازی مرزها اعلام کرد و گفت: دشمن می خواهد از طریق نفوذ افراد تکفیری و معاند به داخل کشور برای انجام عملیات های خرابکاری و همچنین سوار شدن بر موج مشکلات اجتماعی کشور و استفاده از ظرفیت نفوذی امنیت داخلی کشور را بر هم بزند.

وی نیروی انتظامی را در این زمینه محور امنیت عنوان کرد و بیان داشت: نیروی انتظامی همواره برای ایجاد امنیت در داخل و مرزها تلاش می کند و برنامه ریزی های دقیقی در این خصوص انجام شده است.

جانشین فرمانده ناجا از بازدید مرزهای جنوب شرق، شمالغرب و غرب سخن گفت و اظهار داشت: امروز از ۳۷۱ کیلومتر مرز استان کرمانشاه با کشور عراق از نزدیک بازدید کردیم و با اطمینان می توان گفت مرزهای این استان کاملا امن است و هیچ پدیده و مشکل بالفعل و بالقوه فعالی در این مرزها نداریم.

وی با تاکید بر حفظ هوشیاری در مرزها گفت: خوشحالم که نیروهای مرزبانی با قاطعیت بیان داشتند که این پیام ما را به فرمانده کل قوا برسانید که تا خون در بدن داریم اجازه نمی دهیم دشمن کوچکترین تعرضی به مرزهای ما داشته باشد.

سردار سلیمانی در ادامه به مباحثی در خصوص قاچاق کالا پرداخت و افزود: قاچاق کالا به دلایل مختلف اثرات مخرب بر بنیان های اقتصادی کشور می گذارد و صدمات جدی به تولید ملی وارد می کند.

جانشین فرمانده ناجا ادامه داد: علاوه بر اینکه اخلال نظم در برنامه های کشور ایجاد می کند حق و حقوقی که مامتعلق به ملت است و از طریق دولت در صادرات یا واردات قانونی هزینه پیشرفت کشور باید بشود به جیب یک عده سودجو می رود.

وی پدیده قاچاق را بسیار نامطلوب و مخرب برای کل کشور دانست و بیان کرد: در سالجاری برخی اقلام به خصوص سوخت یک مسیر معکوس در قاچاق را طی می کند.

سردار سلیمانی یادآور شد: قاچاق خوراکی و تره بار به شکل لجام گسیخته ای در برخی مرزها قاچاق می شود که علاوه بر صدمه به درآمدهای ملی، کشور را در تامین مواد داخلی دچار مشکل می کند لذا برخورد با این موضوع در اولویت قرار دارد.

وی ماموریت اصلی نیروی انتظامی را تامین امنیت و آرامش جامعه عنوان کرد و گفت: نیروی انتظامی مهم ترین سازمانی است که ماموریت مبارزه با قاچاق چه در درون کشور و چه به بیرون را بر عهده دارد.

جانشین فرمانده ناجا اذعان داشت: توصیه ما به تمام کسانی که در بنگاههای اقتصادی قصد کار انجام کارهای اقتصادی، صادرات و واردات را دارند این است که از طریق مبادی قانونی عمل کنند تا هم حقوق ملت پرداخت شود هم قانون کشور را رعایت کرده باشند.

سردار سلیمانی از رشد ۲۰۰ درصدی کشف قاچاق سوخت طی امسال خبر داد و افزود: این مهم نشان می دهد که ظرفیت بیشتری برای مبارزه با این موضوع به کار گرفتیم.

وی گفت: همچنین طی امسال ۶۰ درصد پیشرفت کشفیات قاچاق کالا در کل کشور را شاهد بودیم و می توان به صراحت گفت که نیروی انتظامی در همه امور چه در سطح ملی و چه در سطح استان با رشد قابل توجهی که نتیجه تلاش‌های مجموعه کارکنان است مواجه هستیم.