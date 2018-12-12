به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن نادری بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار اساتید و دانشجویان نمونه مرکز علمی کاربردی شهرداری قم با آیت الله حسینی بوشهری که در سالن جلسات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی بیش از ۹۰۰ مرکز فعال در سطح کشور دارد، افزود: در مهرماه امسال ۵۰۰ مرکز از مراکز جامع علمی کاربردی پذیرش دانشجو داشته‌اند.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ هزار دانشجو در مراکز جامع علمی کاربردی سراسر کشور در حال تحصیل هستند،‌ گفت: دانشجویان دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی حدود ۱۰ درصد جمعیت کل دانشجویان کشور را تشکیل می‌دهند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی قم با اشاره به وجود ۱۸ مرکز جامع علمی کاربردی در این استان افزود: نزدیک به چهار هزار نفر در مراکز جامع علمی کاربردی قم در حال تحصیل هستند.

وی بیان کرد: در مراکز جامع علمی کاربردی در کنار ارائه برنامه‌های درسی، برنامه‌های عملی نیز برای دانشجویان در نظر گرفته شده است که به صورت دوره‌های کارآموزی و کارورزی از نظر عملی نیز آموزش‌های لازم را دریافت کرده و توانایی خود را برای پیشرفت در زمینه کسب و کار افزایش می‌دهند.

نادری با بیان اینکه دانشجویان مراکز جامع علمی کاربردی پس از گذراندن دوره کاردانی می‌توانند به عرصه اشتغال وارد شوند، افزود: تعداد محدودی از دانشجویان این دانشگاه نیز در دوره کارشناسی ارشد به تحصیل ادامه می‌دهند.

وی بیان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی قم با مراکز مهارت‌آموزی دستگاه‌ها و ادارات استان قم به منظور افزایش سطح مهارت‌ آموزی دانشجویان هماهنگ است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی قم گفت: کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای شغلی به دانشجویان به صورت رایگان فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به حضور دانشجویان این دانشگاه در اردوهای جهادی افزود: دانشجویان مراکز جامع علمی کاربردی در اردوهای جهادی به مناطق محروم و روستایی اعزام می‌شوند و ضمن خدمت رسانی به روستاییان، مشاوره شغلی نیز به روستاییان ارائه می‌دهند.

نادری با بیان اینکه جوانان تنها در دانشگاه نمی‌توانند مهارت‌های لازم را کسب کنند، افزود: بدست آوردن مهارت‌های شغلی می‌تواند در ایجاد اشتغال فردی و همچنین اشتغال زایی برای دیگران نقش موثری را ایفا کنند.