آمریکا درخواست اسراییل برای تحریم لبنان را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، واشنگتن درخواست رژیم صهیونیستی را برای اعمال تحریم علیه لبنان بدلیل حفر تونل‌های مرزی رد کرده است.

روزنامه عبری زبان هاآرتص، روز چهارشنبه با انتشار گزارشی اظهار داشت که بنیامین نتانیاهو هفته گذشته در جریان دیدار خود با مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در بروکسل، از او خواسته است تا لبنان را بدلیل حفر تونل‌های حزب‌الله در مرز با اسرائیل تحریم کند، اما آمریکا این درخواست را رد کرده است.

گفته شده درخواست نتانیاهو از وزیرخارجه آمریکا اعمال تحریم علیه دولت و ارتش لبنان به بهانه نقض قطعنامه‌ ۱۷۰۱ سازمان ملل و حفر تونل‌های مورد ادعا توسط حزب الله بوده است، هرچند آمریکا با اعلام منافع واشنگتن برای نزدیکی به بیروت این خواسته نخست وزیر رژیم صهیونیستی را رد کرده است.

این روزنامه صهیونیستی همچنین افزوده است که پمپئو در دیدار خود با نتانیاهو، به او اطمینان خاطر داده است که تحریم علیه حزب الله لبنان را تشدید خواهد کرد.

سه شنبه هفته گذشته رژیم صهیونیستی ضمن اعلام بالاترین سطح آماده باش در مرزهای شمالی سرزمین‌های اشغالی با لبنان عملیات موسوم به سپر شمال را آغاز کرد که هدف از آن مبارزه با تونلهای هجومی گفته شده که به ادعای سرکردگان اسرائیل توسط حزب‌الله لبنان در داخل اراضی اشغالی حفر شده است.