۷۰ نقطه پرحادثه در محورهای مواصلاتی استان زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی به مناسبت هفته حمل و نقل، از فعالیت ۳۲ دستگاه تردد شمار در استان زنجان خبرداد و افزود: ۳۷ دستگاه دوربین‌های نظارتی نیز در استان زنجان فعال است.

وی با بیان اینکه اجرای بلوک مفصلی به طول ۱۰۰ کیلومتر در دستور کار قرار دارد که تلاش می‌شود سرعت این طرح افزایش یابد، ادامه داد: استان زنجان ۸.۳ درصد از آزادراه‌های استان را به خود اختصاص داده است که از بخش‌های مختلف، از جمله گردشگری و ترانزیت کالا حمایت می‌کند.

علی اکبری با اشاره به اینکه با وجود افزایش قیمت قیر و آسفالت اجرای لکه گیری و آسفالت‌ریزی در محورهای زنجان در حال انجام است، گفت: در بخش ابنیه نیز اقدامات مختلفی متناسب با نیاز جاده‌ها در دست اجرا و یا مرمت است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان با بیان اینکه این مجموعه به عنوان واسطه توزیع لاستیک در بین ناوگان عمومی فعالیت می‌کند، افزود: در تلاش برای افزایش سهمیه استان برای توزیع لاستیک بین رانندگان هستیم و تا کنون ۶۰ درصد متقاضیان موفق به دریافت لاستیک شدند اما فقط یک جفت لاستیک به آن‌ها داده شده که پاسخ‌گوی نیازشان نیست.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان با اشاره به اینکه پیشتر از کارگر برای نمک‌ریزی در راه‌ها طی زمستان استفاده می‌شد، عنوان کرد: این اقدام در سال‌های اخیر به صورت مکانیزه در حال انجام است.

علی اکبری گفت: در حال حاضر ۷۰ نقطه پر حادثه در استان زنجان وجود دارد که براساس اولویت و متناسب با اعتبارات رفع می‌شود.