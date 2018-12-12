به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه لرستان و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان با اعضای هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار و گفتوگو، که صبح روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه، در محل اتاق حوزه ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان انجام شد، فریدون امیدی نسب رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان گزارش کاری خود را درباره مهمترین فعالیتهای انجام شده حوزه مدیریت این دانشکده ارائه کرد.
وی گفت: در حال حاضر، این دانشکده دارای ۱۵۰۰ دانشجو است.
رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوبی که انجام شده، همسانسازی درسهای رشتههای علوم پایه برای این دانشکده بوده است و شروع به فعالیت فصلنامه علمی تخصصی عمران و سازه نیز از دیگر اقدامات، بوده است.
سپس، اعضای هیئت علمی گروههای مختلف رشتههای فنی و مهندسی، دیدگاهها، نقطهنظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کردند.
خسرو عزیزی رئیس دانشگاه لرستان نیز به پیشنهادات و انتقادات، پاسخ داد.
رئیس دانشگاه لرستان گفت: رویکرد ما باید مأموریتگرا شدن دانشگاه باشد؛ در این راستا، بایستی از تقاضامحوریشدن پایاننامههای دانشجویی حمایت کنیم تا پژوهشها، تحقیقات و پایاننامهها، در راستای رفع معضلات منطقهای و استانی باشند.
عزیزی تصریح کرد: برای تحقق این مهم، خوشبختانه در چند سال اخیر اقدامات خوبی در دانشگاه لرستان انجام شده است؛ از جمله اینکه دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه لرستان به سطح مدیریت ارتقاء یافته است.
وی تأکید کرد: از برگزاری اینگونه جلسات و شنیدن نقطهنظرات و انتقادات سازنده استقبال میکنم.
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