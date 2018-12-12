به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا طباطبایی بعدازظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی و ارزیابی وضعیت منابع آبی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: امروز نیاز مهم کشور در راستای صرفه جویی در مصرف آب، فرهنگسازی است.

وی بیان داشت: طرحهای مهمی در راستای صرفه جویی در مصرف آب اجرایی می شوند و یکی از این طرحها فرهنگسازی در میان دانش آموزان با اجرای طرح همیار آب است.

طباطبایی افزود: با توجه به خشکسالی و کاهش بارندگیها در کشور بهترین راهکارها برای به حداقل رساندن نیار به تامین آب، فرهنگ سازی، کاهش سرانه مصرف آب و نصب کاهنده‌های مصرف است.

وی تفکیک آب شرب از فضای سبز و کاهش حوادث آب را در این راستا بسیار مهم عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در سال جاری با توجه به تنش آبی در چند شهر کهگیلویه و بویراحمد و با وجود همه کمبودها، تابستان با کمترین مشکلات سپری شد.