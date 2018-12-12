داماد ترامپ: موضوع خاشقجی ربطی به ما ندارد/ تمرکز بر معامله قرن

به گزارش خبرگزاری مهر، جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اعلام کرد که موضوع خاشقجی به سازمان‌ های اطلاعاتی مربوط است و ما بر معامله قرن متمرکز هستیم.

داماد ترامپ در این خصوص گفت: فکر می‌ کنم نهادهای اطلاعاتی ما در حال ارزیابی‌ های خود بوده و لذا امیدواریم از این موضوع اطمینان حاصل کنیم که عدالت درباره با این پرونده اجرا شود.

جرد کوشنر ادامه داد: هم اکنون ما در حال تمرکز بر منطقه‌ ای فراتر هستیم و امیدواریم بتوانیم توافقی را میان اسرائیل و فلسطینان ایجاد کنیم؛ زیرا این منازعه مدت‌ های بسیار طولانی است که ادامه داشته و رئیس‌جمهوری هم بر مشارکت طرف‌ های درگیر بر میز مذاکره بسیار متمرکز بوده است.