ارسال۵۰۰۰پرونده تخلف انشعاب غیر مجاز آب در روستاها به مراجع قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، پاسره بعدازظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی و ارزیابی وضعیت منابع آبی استان افزود: ۱۵ هزار انشعاب غیر مجاز در روستاهای استان شناسایی شد که از این تعداد بیش از ۱۲ هزار فقره به انشعاب مجاز تبدیل شد.

وی بیان داشت: یکی از مشکلات آب در مناطق روستایی استان استفاده برخی از کشاورزان از آب شرب برای کشاورزی است.

پاسره افزود: اجرای تاسیسات آب شرب روستاها و ساخت مجتمعهای آبرسانی با رفع معارضات محلی، در روستاهای استان مشکلات در این بخش را کاهش می دهد.

وی تصریح کرد: هم اکنون طرحهای مختلف آبرسانی در روستاهای استان در حال اجرا است.