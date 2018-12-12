  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۴

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمدعنوان کرد:

ارسال۵۰۰۰پرونده تخلف انشعاب غیر مجاز آب در روستاها به مراجع قضایی

ارسال۵۰۰۰پرونده تخلف انشعاب غیر مجاز آب در روستاها به مراجع قضایی

یاسوج- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پنج هزار پرونده تخلف انشعاب غیر مجاز آب در روستاها به مراجع قضایی ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پاسره بعدازظهر چهارشنبه  در نشست هم اندیشی و ارزیابی وضعیت منابع آبی استان افزود: ۱۵ هزار انشعاب غیر مجاز  در روستاهای استان شناسایی شد که از این تعداد بیش از ۱۲ هزار فقره به انشعاب مجاز تبدیل شد.

وی بیان داشت: یکی از مشکلات آب در مناطق روستایی استان استفاده برخی از کشاورزان از آب شرب برای کشاورزی است.

پاسره افزود: اجرای تاسیسات آب شرب روستاها و ساخت مجتمعهای آبرسانی با رفع معارضات محلی، در روستاهای استان مشکلات در این بخش را کاهش می دهد.

وی تصریح کرد: هم اکنون طرحهای مختلف آبرسانی در روستاهای استان در حال اجرا است.

کد مطلب 4483667

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها