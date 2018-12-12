به گزارش خبرنگار مهر، محمد سرلک عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همایش بزرگ خدام اربعین حسینی لرستان از سوی دبیرخانه مجمع مواکب مردمی اربعین استان لرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همزمان با این همایش آئین اختتامیه سوگواره هنری سرچله نیز برگزار می شود، عنوان کرد: از برگزیدگان سوگواره سرچله در بخش های مختلف نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.

مسئول دبیرخانه مجمع مواکب مردمی اربعین استان لرستان ادامه داد: این همایش با حضور مدیران و خادمان مواکب تخصصی، اسکان و تغذیه و نیز خادمان مواکب عتبات عالیات و مواکب شهرهای لرستان برگزار خواهد شد.

سرلک با بیان اینکه آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان سخنران این مراسم است، تصریح کرد: همایش بزرگ خدام اربعین حسینی استان لرستان روز جمعه ۲۳ آذر ساعت ۱۴ در سالن همایش های جهاد کشاورزی لرستان برگزار خواهد شد.