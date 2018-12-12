  1. استانها
  2. لرستان
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۸

مسئول دبیرخانه مجمع مواکب مردمی اربعین لرستان:

همایش بزرگ خدام اربعین حسینی در لرستان برگزار می‌شود

همایش بزرگ خدام اربعین حسینی در لرستان برگزار می‌شود

خرم‌آباد- مسئول دبیرخانه مجمع مواکب مردمی اربعین لرستان از برگزاری همایش بزرگ خدام اربعین حسینی و آیین اختتامیه سوگواره هنری «سرچله» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سرلک عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همایش بزرگ خدام اربعین حسینی لرستان از سوی دبیرخانه مجمع مواکب مردمی اربعین استان لرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همزمان با این همایش آئین اختتامیه سوگواره هنری سرچله نیز برگزار می شود، عنوان کرد: از برگزیدگان سوگواره سرچله در بخش های مختلف نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.

مسئول دبیرخانه مجمع مواکب مردمی اربعین استان لرستان ادامه داد: این همایش با حضور مدیران و خادمان مواکب تخصصی، اسکان و تغذیه و نیز خادمان مواکب عتبات عالیات و مواکب شهرهای لرستان برگزار خواهد شد.

سرلک با بیان اینکه آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان سخنران این مراسم است، تصریح کرد: همایش بزرگ خدام اربعین حسینی استان لرستان روز جمعه ۲۳ آذر ساعت ۱۴ در سالن همایش های جهاد کشاورزی لرستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4483668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها