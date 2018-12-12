برگزاری تورهای غیر مجاز به یک معضل بزرگ برای کرمان تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی کرمان، غلامرضا فرخی در نشستی مشترک با راهنمایان گردشگری استان کرمان اظهار کرد: بدون شک برگزاری این گونه نشست ها فرصتی مناسب برای انعکاس مشکلات و حل مسائل پیش روی راهنمایان گردشگری استان است زیرا هدف ما ایجاد فضای همکاری دوجانبه است.

وی فعالیت راهنمایان گردشگری را در جذب گردشگران ایرانی و خارجی مهم و موثر دانست و افزود: عملکرد خوب و مثبت این افراد موجب می شود گردشگران به سفر دوباره ترغیب شوند.

فرخی تصریح کرد: با توجه به تحریم‌هایی که در ماههای اخیر به ایران تحمیل شده، بنابراین ورود گردشگران به کشور می‌تواند در رونق چرخه اقتصادی و شکسته شدن این تحریم‌ها نقش بسزایی ایفا کند.

وی با بیان اینکه راهنمایان گردشگری یکی از شاخصه های مهم گردشگری کشور محسوب می شوند، عنوان کرد: در هر برهه از زمان سعی کردیم تصویر خوب و واقعی از کشورمان به نمایش بگذاریم که در این زمینه راهنمایان گردشگری می توانند نقش بسیار موثری داشته باشند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان تاکید کرد: باید انجمن صنفی راهنمایان گردشگری با اماکن اقامتی و آژانس های مسافرتی تعامل بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه طبق قوانین با راهنمایان گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی در جهت اجرای تورهای گردشگری تعامل و همکاری داریم، افزود: استان کرمان دارای ۳۵۹ راهنمای گردشگری کارت دار است که به فعالیت های گردشگری می پردازند.

فرخی اظهار کرد: با حضور این تعداد راهنمای تور، به کارگیری افراد فاقد کارت راهنمای گردشگری در اجرای تورهای گردشگری غیرقانونی و غیر قابل توجیه است.

وی با انتقاد از برگزاری تورهای غیرمجاز در سطح استان گفت: متاسفانه متولیان تورهای غیرمجاز، که اخیرا از طریق شبکه های مجازی به انجام تبلیغات می پردازند، شناخت کافی از گردشگری ندارند و به صنعت گردشگری و تورگردانی استان لطمه وارد می کنند.

فرخی با بیان اینکه مجریان این تورها قادر به بیمه‌کردن مسافران نیستند، افزود: متاسفانه برگزاری تورهای غیرمجاز، به یک معضل بزرگ برای استان کرمان تبدیل شده که امیدواریم با همکاری تعدادی از ارگانها و نهادهای مربوطه بتوانیم از برگزاری این قبیل تورها جلوگیری به عمل اوریم.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان بیان کرد: باید برگزاری هرگونه تورها توسط دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز و تحت نظر اداره کل میراث فرهنگی استان انجام ‌شود.

وی بر لزوم راه اندازی اتاق فکر در حوزه گردشگری استان کرمان تاکید و تصریح کرد: در این اتاق فکر از تمامی ایده ها و نظرات در جهت توسعه گردشگری استان بهره گیری می شود.