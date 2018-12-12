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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۵۵

پاکستان و فرانسه بر گسترش روابط تأکید کردند

پاکستان و فرانسه بر گسترش روابط تأکید کردند

وزیر خارجه پاکستان و سفیر فرانسه در اسلام آباد بر گسترش روابط میان دو کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو پاکستان، «شاه‌محمودقریشی» وزیر خارجه پاکستان در دیدار با «مارک بارتی» (Marc Barety) سفیر فرانسه در اسلام آباد بر گسترش روابط میان دو کشور در زمینه‌ های مختلف تأکید کرد.

وزیر خارجه پاکستان در این دیدار از سرمایه‌ گذاری فرانسه در پروژه‌ های برق پاکستان نیز تشکر کرد.

«شاه‌محمودقریشی» در این خصوص گفت: فرانسه می تواند از سیاست‌ های دوستانه پاکستان و ظرفیت‌ های سرمایه‌ گذاری در این کشور استفاده کند.

سفیر فرانسه نیز در این دیدار درباره گسترش روابط دوجانبه با پاکستان به این کشور اطمینان داد.

کد مطلب 4483676

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