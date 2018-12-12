سازمان تبلیغات اسلامی برنامه مناسبی برای فضای مجازی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور ظهر چهارشنبه در گردهمایی سراسری مدیران سازمان تبلیغات اسلامی که در سالن جلسات مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد، اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی باید قانونمند باشد و در حیطه وظایف خود اقدام کند.
وی افزود: این سازمان در برخی برنامههای فرهنگی کشور دعوت نمیشود و ضرورت دارد در مجامع تصمیمگیر به شکل قانونی عضو و دارای جایگاه رأی باشیم و تنها به عنوان مهمان حضور پیدا نکنیم.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به نقش و جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در ستادهای متعددی عضو است و هر موضوع اجتماعی که پیش میآید توجه همه سازمانها به سازمان تبلیغات است.
وی ادامه داد: مساجد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند و سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه وظیفه مهمی را بر عهده دارد، نقش سازمان تبلیغات اسلامی در مساجد به صورت دقیق و واضح مشخص نشده است و در این زمینه باید اقدام مناسبی انجام شود.
حجت الاسلام قربانپور خاطرنشان کرد: در شورای توسعه سه موضوع باید مورد توجه سازمان تبلیغات اسلامی باشد و این که شورای توسعه از اصل جایگاه قانونمند انقلاب فرهنگی زیر نظر شورای فرهنگ عمومی برود این موضوع تخریب فعالیت شورای توسعه قرآن کریم را به همراه دارد.
وی تصریح کرد: امروز در شورای توسعه برخی از استانها پول برای خرید خودرو صرف شده است و اگر فعالیتهای قرآنی را به سمت و سوی قرآن پیش بریم تحول عمده فرهنگی در کشور ایجاد میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک مرکز برنامه محور مطرح میشود، ادامه داد: مجموعه شاخصهای اختصاصی سازمان باید بازنگری شود و این موضوع سبب هدایتگری میشود، شاخصهای سازمانی باید افزوده شده و جایگاهی برای آن تعریف شود.
وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی سازمان تبلیغات برای فضای مجازی گفت: در زمینه فضای مجازی هنوز آن گونه که انتظار است برآورده نشده است چون این فضا دارای مخاطبین بسیار گستردهای است.
نظر شما