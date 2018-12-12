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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۵۶

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

توزیع تجهیزات ورزشی وبهداشتی به ارزش۱۵میلیارد ریال در مدارس استان

توزیع تجهیزات ورزشی وبهداشتی به ارزش۱۵میلیارد ریال در مدارس استان

یاسوج- مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال جاری تجهیزات ورزشی و بهداشتی به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در مدارس استان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر چهارشنبه در گردهمایی کارشناسان تربیت بدنی و سلامت مناطق ۱۳ گانه آموزش و پرورش استان افزود: همچنین فعالیت چهار کانون اصلاح ناهنجاریهای قامتی و راه اندازی ورزش زورخانه ای در گچساران از مهمترین اقدامات آموزش و پرورش استان در حوزه تربیت بدنی و سلامت استان است.

وی تأسیس خانه شطرنج، خانه تنیس و اجرای طرح حیاط پویا را از دیگر برنامه های آموزش و پرورش استان در راستای ارتقای سلامت و ورزش در مدارس عنوان کرد.

زارع پور اظهار داشت: همچنین ساخت ۵۱ سالن ورزشی و پنج استخر شنای دانش آموزی نیز از دیگر برنامه های ورزشی آموزش و پرورش است.

وی افزود: ۲۰ برنامه در حوزه مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی در مدارس استان در حال اجرا است که یکی از این برنامه ها طرح نماد است که با همکاری ۹دستگاه در مدارس استان اجرایی می شود.

زارع پور تصریح کرد: از مهمترین چالشهای پیش روی دانش‌آموزان در استان، استفاده بیش از حد از فضای مجازی، تغییر سبک زندگی، عدم تحرک و سوء تغذیه است.

وی افزود: پیشگیری از این چالشها و آسیبها نیازمند همکاری دستگاههای دولتی، خانواده ها و تشکلهای مردم نهاد است.

کد مطلب 4483678

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