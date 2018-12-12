به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: رویکرد مجلس به حوزه جوان و دانشگاه مثبت بوده و در برنامه ششم توسعه تامین منابع اعتباری مورد نیاز و سیاستگذاری ویژه جوانان به شکل مورد انتظاری درنظر گرفته شده است.
وی افزود: هدف از تشکیل مناطق آزاد و صنعتی، تولید اشتغال، استفاده از سرمایهگذاریهای خارجی و تکنولوژیهای پیشرفته دنیا و تولید کالاهای صادرات محور بوده که توسعه متوازن منطقه را فراهم خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در گذشته بیشترین اعتبارات در مرکز کشور و کلانشهرها درنظر گرفته شده و استانهای مرزی و دورافتاده از این موضوع فاصله داشتند، توضیح داد: تصویب مناطق آزاد سیر مهاجرت به شهرهای بزرگ را کاهش داده و توسعه متوازن را رقم خواهد زد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نمیتوان منکر وجود شفافیت در آرای نمایندگان مردم در مجلس شد، چرا که بیشترین بحثها و ارزیابی آرا در فراکسیون و کمیسیونها بوده و مواضع در چنین مسیرهایی مشخص میشود.
کریمی با اشاره به نقش بسترسازی و قانونگذاری مجلس در شرایط مختلف کشور، ادامه داد: در سیاستهای ابلاغی که در کمسیسون کشاورزی مجلس نیز درنظر گرفته شده، توجه مضاعف به رونق صنایع تبدیلی و برطرفسازی مشکلات موجود در بخش کشاورزی مدنظر قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: توسط نمایندگان مردم در مجلس زمینه حضور سرمایهگذاران مختلف در بخش کشاورزی اردبیل با سرمایهگذاری 420 میلیارد تومانی فراهم شد اما متاسفانه تاکنون در فراهم آوردن زیرساختهای مورد نیاز آنان به مانند توجه به انشعابات آب، برق و گاز با مشکلاتی مواجه شدیم و این موضوع در ادامه فرایند جذب سرمایه به استان مشکلاتی را فراهم خواهد کرد.
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