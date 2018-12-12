ماجرای تعلل در پذیرش محموله گوشت لرستان/ مقصر ماجرا کیست؟

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: ماجرای تعلل در پذیرش محموله گوشت لرستان از مباحث مطرح شده در ستاد تنظیم بازار لرستان بود که با حضور نماینده ولی فقیه در لرستان، استاندار لرستان و اعضای این ستاد برگزار شد؛ موضوعی که انتقاد نماینده ولی فقیه در لرستان را در پی داشت تا آیت الله میرعمادی خواستار معرفی مقصر ماجرا شود.

استاندار لرستان در واکنش به ماجرای تعلل در پذیرش محموله ۱۰ تنی گوشت قرمز منجمد لرستان و از دست رفتن این سهمیه خطاب به مدیران ذی ربط در جهاد کشاورزی، گفت: علت چه بوده که چنین اقدامی شده است و سهمیه را نپذیرفته اند؟

پاسخ های مبهم رئیس سازمان جهاد کشاورزی و تکرار یک سوال

عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پاسخ به این سوالات استاندار لرستان، گفت: نکته ای که اعلام می شود درست است، اما ما زنگ زدیم مشکل حل شد و گوشت ما جایگزین شد، مشکلی بین ما و شرکت پشتیبانی امور دام کشور به وجود آمده بود و سهمیه ما را منحل کرده بودند که پیگیری کردیم و سهمیه برقرار شد.

این سخنان رئیس سازمان جهاد کشاورزی، سید موسی خادمی را قانع نکرد تا دوباره عبدالرضا بازدار را مورد خطاب قرار دهد و بپرسد که این عدم پذیرش از طرف چه کسی بوده است؟ که رئیس سازمان جهاد کشاورزی در پاسخ، گفت: ظاهرا تعللی در آوردن سهمیه استان صورت گرفته بود که پیگیری کردیم و مشکل حل شد.

این جواب مبهم رئیس سازمان جهاد کشاورزی، دوباره واکنش استاندار لرستان را در پی داشت تا چندین بار سوال خود را از عبدالرضا بازدار تکرار کند و بپرسد «چه کسی تعلل کرده است؟»

واکنش نماینده ولی فقیه در لرستان به قصور متولیان

اما به رغم سوالات مکرر همچنان این موضوع در جلسه رمزگشایی نشد؛ تا این عدم معرفی مقصر ماجرا و طفره رفتن مسئولان در پاسخگویی به سوالات استاندار، منجر به واکنش نماینده ولی فقیه در لرستان شود.

آیت الله سید احمد میرعمادی در واکنش به مباحث مطرح شده در جلسه گفت: تعلل کننده ای که این جو را برای کشور ایجاد می کند اینجا معرفی نشود کجا می خواهد معرفی شود؟ کسی که باعث شده تعلل ایجاد شود را معرفی کنید، شخص باید معرفی شود.

چرا روشن صحبت نمی کنید، کوتاهی برخی مسئولان را در کار می بینید و روشن صحبت نمی کنید آیت الله میرعمادی در پاسخ به مطالب مطرح شده از سوی مسئولان پیرامون زمان مشخص برای پذیرش محموله گوشت به لحاظ بهداشتی گفت: یا گوشت منجمد شده تاریخ مصرف گذشته را دوباره به خورد مردم در استان دیگری داده اید، یا تعلل شده و این محموله گوشت را برگردانده اید.

وی ادامه داد: چرا روشن صحبت نمی کنید، کوتاهی برخی مسئولان را در کار می بینید و روشن صحبت نمی کنید؛ در این جلسه که ستاد تنظیم بازار است حاضر نیستید فرد را معرفی کنید پس کجا باید مطرح شود!؟

سوالی که بی پاسخ ماند

این تعلل در دریافت و توزیع سهمیه گوشت لرستان در حالیست که به گفته مباشر تهیه و توزیع گوشت در لرستان اگر روند توزیع گوشت به صورت مستمر در استان صورت نگیرد شاهد افزایش قیمت این کالای اساسی و فشار به مردم خواهیم بود.

هر چند که در این جلسه که با حضور اصحاب رسانه و مسئولان برگزار شد از علت تعلل صورت گرفته پرده برداری صورت نگرفت؛ اما نمایندگان افکار عمومی و مردم منتظر اعلام مقصر یا مقصران از دست رفتن سهمیه گوشت لرستان هستند تا ضمن برخورد با افراد تلاش برای احیای سهمیه گوشت این استان صورت گیرد.