طرح فرهنگ زیست محیطی در ۱۳ آموزشگاه استان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بشیر آرمان بعدازظهر چهارشنبه در گردهمایی کارشناسان تربیت بدنی و سلامت مناطق ۱۳ گانه آموزش و پرورش استان افزود: در ۹۵ آموزشگاه ۱۴ هزار و ۳۰۰ دانش آموز عضو طرح مدرسه مروج سلامت هستند.

وی بیان داشت: همچنین ۲۱ هزار نفردانش آموز نیز تحت پوشش برنامه سفیران سلامت هستند.

آرمان افزود: همچنین در راستای آموزشهای سلامت نیز در هفت شهرستان استان، یکهزار و ۳۳۰ دانش آموز در ۹۵ آموزشگاه آموزشهایی همچون احیای قلبی ریوی، اسکان اضطراری، برپایی چادر و اطفاء حریق را فرا گرفتند.

وی اظهار داشت: آموزشهایی همچون حمل مصدوم و پانسمان و آتل بندی نیز با همکاری هلال احمر استان انجام شد.

رئیس تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی آموزش و پرورش استان نیز در این نشست گفت: ۱۷۰ کانون ورزشی درون مدرسه وبرون مدرسه ای در استان فعالیت می‌کنند.

حشمت الله اقبال پناه افزود: همچنین تا پایان سال تحصیلی ۴۰ درصد دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی در دو کانون حرکات اصلاحی زیرپوشش ارزیابی ساختار قامتی قرار می‌گیرند.