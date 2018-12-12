به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه وابسته به وزارت خارجه آمریکا، «فواد چودری» (Fawad Chaudhry) وزیر اطلاعات پاکستان اعلام کرد که وبسایت‌ های صدای امریکا در این کشور مسدود شده اند.

وزیر اطلاعات پاکستان دلیل خود از این اقدام را انتشار «گزارش‌های مغرضانه و دروغ» از سوی این وب سایت ها اعلام کرده است.

وی در این خصوص تصریح کرد: ماجراهائی که آن ها نقل می کنند تنها برجسته سازی روایتی خاص بدون ارائه دیدگاهی بیطرفانه است؛ در حالیکه خیلی موارد دیگر نیز در کشور ما اتفاق می افتد و بیشتر آن ها مثبت هستند.

این در حالیست که صدای آمریکا، مسدود شدن وبسایت‌ های اردو و پشتوی خود در پاکستان را مورد تأئید قرار داده است.

لازم به ذکر است، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا دیروز سه شنبه اعلام کرد که واشنگتن دولت پاکستان را در فهرست ناقضان آزادی دینی قرار داده است.

وزیر خارجه آمریکا در این خصوص اعلام کرد: اسلام آباد را در لیست کشورهائی با نگرانی های خاص در ارتباط با محافظت از مردم در عبادت هایشان مطابق با اعتقادات آن ها قرار داده ایم. واشنگتن نمی تواند چنین سرکوب هائی را تحمل کند!

وزارت خارجه پاکستان نیز ساعاتی پیش در واکنش به قرار گرفتن در فهرست ناقضان آزادی دینی از سوی آمریکا اعلام کرد که پاکستان یک جامعه چند مذهبی است و برای حفاظت از اقلیت های مذهبی نیازی به درس گرفتن از دیگران ندارد.