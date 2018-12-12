گردشگری پیام صلح و دوستی مردم ایران برای جهانیان باشد

به گزارش خبرنگار مهر ، یدالله رحمانی عصر چهارشنبه در آیین آغاز بکار دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس به میزبانی شیراز با بیان اینکه فرهنگ ایرانی از بالندگی و اثرگذاری بالایی برخوردار است، در عین حال اعلام کرد: بازدید گردشگران از اماکن تاریخی فارس ۸ درصد افزایش داشته است.

سرپرست استانداری فارس در این آیین، فرهنگ ایرانی را برخوردار از توانایی بازتولید و زایندگی بسیار دانست و افزود: این فرهنگ همواره بیش از آنکه اثرپذیر باشد درعرصه جهانی اثرگذار بوده است.

وی افزود: جذابیت‌های میراث فرهنگی و ادبی ایران به ویژه در فارس از جایگـاه برجسـته ای در حـوزه تمـدنی شرق برخوردار است که بهره گیری از قابلیت هـای آن مـیتوانـد بـرای جهانیـان جـذاب باشـد.

رحمانی صلح و دوستی را از مهمترین دستاوردهای صنعت گردشگری خواند و ابراز داشت: نتیجه همگرایی فرهنگی و اشتراکات رفتاری مردمان دنیاست؛ بنابراین گردشگری باید به عنوان پیام آور صلح و دوستی برای معرفی کشور و دیار کهن فارس، مدنظر فعالان و ذی‌نفعان این صنعت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سرزمین پارس میعادگاه هنر، خاستگاه تمدن و گاهواره فرهنگ ایران زمین است، ادامه داد: صاحبدلان، این دیار را با حافظ و سعدی می شناسند.حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) و امامزادگان واجب التکریم، نگین ارزشمند این دیار الهی است که دلدادگی مومنین را از دیرباز بر لوح جاودان تاریخ حک کرده است.

سرپرست استانداری فارس با اشاره به افزایش ۸ درصدی بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از اماکن تاریخی و مذهبی، گفت: رشد ۶۶درصدی بهره برداری از تاسیسات گردشگری اعم از هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، اقامتگاههای بوم گردی و مهمان پذیرها درمقایسه با سال گذشته، ثبت جهانی محور ساسانی، ثبت شهر آباده در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان شهر جهانی منبت از مهمترین دستاوردهای فارس در یک سال گذشته بوده است.

وی همچنین به واگذاری مهمترین پروژه های گردشگری استان به بخش خصوصی مانند باغ موزه مشاهیر و مرکز سعدی شناسی و مجموعه ای از بناهای تاریخی در بافت قدیم شیراز به روش BOT، تصویب ۱۶۴۴ طرح در حوزه اشتغال فراگیر و روستایی با ظرفیت اشتغال زایی مستقیم ۴۱۰۰نفر، با عنوان گوشه ای از عملکرد دست اندرکاران این حوزه یاد کرد.

رحمانی ایجاد نمایشگاه های بزرگ و بین المللی را فرصتی برای نمایش خدمات و جاذبه های گردشگری خواند و ابراز امیدواری کرد این نمایشگاه در سنوات آتی نیز استمرار یابد وشاهد موفقیت آن در جلب و جذب گردشگران باشیم.