به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه از مذاکرات جاری صلح در یمن میان هیأت‌ های مذاکره کننده صنعاء و ریاض در شهر استکهلم سوئد، امروز چهارشنبه پیرامون بازگشایی فرودگاه صنعاء به توافق رسیدند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، توافق مذکور تنها مربوط به پروازهای داخلی شده و شامل پروازهای خارجی نخواهد بود.

این در حالی است که قبلا یک منبع وابسته به هیات گفتگوکننده صنعا در مذاکرات سوئد اعلام کرد که هیات وابسته به ریاض همه توافقات به جز موضوع مبادله اسیران را برهم زده است.

این منبع بیان کرد: یک روز قبل از پایان رایزنی ها و به دستور کشورهای ائتلاف ضد یمن، هیات همه توافقات را برهم زده به غیر از موضوع اسیران که هنوز در جریان است.

منبع وابسته به صنعا تاکید کرد: هیات وابسته به ریاض بر عدم بازگشایی فرودگاه صنعا اصرار دارد و با آتش بس در الحدیده و تعز مخالف است.

این منبع از تلاش های پشت پرده ای که ائتلاف ضد یمن برای گرفتن فرصت یک ماه و نیمی برای تحقق پیشروی در جبهه های جنگ انجام می دهد، پرده برداشت.