لغو روادید میان ایران و چین گسترش صنعت گردشگری را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان شامگاه چهارشنبه در آیین گشایش دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس به میزبانی شیراز گفت: کشور ما با همه داشته های فرهنگی دارای پتانسیل های بالقوه فراوانی است.

وی افزود: ظرفیت گردشگری کشور ما بی نظیر است که با حداقل سرمایه گذاری به ازای هر شغل با ۵۰ میلیون تومان توانست ایجاد اشتغال کند.

مونسان در ادامه عنوان کرد: باید کشور به سمت و سوی اقتصاد نوین رهنمون شود.

وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال ارزان از دیگر اولویت های است که توانستیم ایجاد اشتغال کنیم.

معاون رییس جمهور با اعلام اینکه ایران در فهرست ۱۰ کشور داری پتانسیل گردشگری به گواه سازمان های جهانی است، تصریح کرد: ایجاد امید و نشاط از نتایج گسترش گردشگری در کشور است.

وی در ادامه افزود: واقعیتی است که نیاز کنونی ما ایجاد راهکاری برای جلوگیری از عدم معرفی داشته های فرهنگی کشور در ابعاد جهانی است.

وی به رشد سهم بودجه حوزه گردشگری در دولت اشاره کرد و گفت: در کنار این، یکی بزرگترین دستاوردهای دولت حضور در نمایشگاه های بین المللی است.

رییس سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: دولت در کنار اهمیت و نقش این صنعت در توسعه پایدار اقداماتی را شروع کرده است که از جمله افزایش تعداد اماکن گردشگری است.

وی روند بهره برداری از پروژه های گردشگری را مطلوب ارزیابی کرد و از لغو روادید میان کشورها حوزه خلیج فارس نان برد و اعلان کرد: مقدمات لغو روادید میان ایران و چین در حال انجام است.