مسئولان بودجه مناسبی برای حوزه فرهنگ اختصاص دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری‌زاده بعد از ظهر چهارشنبه در گردهمایی سراسری مدیران سازمان تبلیغات اسلامی که در سالن جلسات مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد، اظهار داشت: کاستی و نواقص زیادی در کشور وجود دارد و سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نهاد فرهنگی نقش مهمی دارد.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی با دو مشکل جدی ضعف نیروی انسانی و منابع مادی روبرو است و اعتقاد داریم اگر این منابع به خوبی تقسیم شود مشکلی وجود ندارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تهران تصریح کرد: در حوزه جذب منابع، مدیران سازمان تبلیغات به خوبی عمل کردند که شایسته تقدیر است، سازمان تبلیغات اسلامی نقش قرارگاه و پایگاه را دارد و باید از این ظرفیت به خوبی بهره گرفت.

وی بیان کرد: امروز فرصت بسیار مناسبی در سازمان تبلیغات اسلامی ایجاد شده که باید با بهره‌گیری از این ظرفیت فکری گام برداشته و نهایت بهره و استفاده را ببریم.

حجت الاسلام نوری‌زاده خاطرنشان کرد: نهادهای وابسته سازمان تبلیغات اسلامی نظیر تبیان و سوره نشان دهنده نقش و جایگاه این سازمان است و باید از این فرصت و امکانات بهترین استفاده را بر اساس آرمان‌های انقلاب اسلامی داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه مساجد نقش بی بدیلی دارند که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد، خاطرنشان کرد: مسئولان باید موضوع فرهنگ را در حوزه اعتبارات ببینند و متأسفانه هنگامی که به حوزه فرهنگ می‌رسند انگار بچه یتیم است و بودجه مناسبی برای آن اختصاص پیدا نمی‌کند.