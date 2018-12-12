مسائل زیست محیطی مازندران را تهدید می کند

به گزارش خبرنگارمهر، مفیدغلامی راد عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آمل با بیان اینکه آمل بیشترین سهم اعتباری را از سهم کل اعتبارات ملی استانی دارد، افزود: نظام بودجه ریزی به گونه ای است که به بودجه ملی و استانی تقسیم شد و سهم این شهرستان ۵۱ میلیارد بودجه استانی و حدود ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبارات ملی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مازندران با بیان اینکه در سطح مازندران یک جابجایی قدرت قرار گرفته است، گفت: این جابجایی قدرت درآمل از شهرستان کشاورزی به شهرستان عمدتاً صنعتی قرار گرفته است.

غلامی با اشاره به اینکه تبدیل شدن آمل به شهر ضنعتی این شهرستان را نسبت به شهرهای دیگر متمایزکرده است، ادامه داد: شرایط کلی در سطح استان و در کشور وضعیت شرایط تحریمی است و دراین شرایط تحریمی کارکردن و نتیجه کار دادن بسیار سخت است.

وی با بیان اینکه وضعیت اعتبارات به صورت اسنادی و تحمیلی برای نظام فنی واجرایی ایجاد کرده است، گفت: مازندران جزو ۵ استان برتر کشوراست و یکسری مسائل و مشکلات را می طلبد سرمایه گذاری کنیم تا به نتیجه برسیم.

وی بیان اینکه مسائل زیست محیطی و بحث پسماند زباله، آب و خاک استان را جدی تهدید می کنند، ادامه داد: وضعیت مازندران به لحاظ تولید زباله و پسماند بیشتر از استانهای گیلان و گلستان است.

غلامی با اشاره به تولید روزانه سه هزار ۱۵۰ تن زباله در سطح استان مازندران بیان کرد در بحث پسماند اعم از طرح جامع و تفکیک زباله از مبداء در شهرستان آمل تلاشهایی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه جنس بیکاری در مازندران فرق می کند به نوعی که جنس نیروهای تحصیل کرده دانشگاهی بیشتر است، ادامه داد: هدف گیری باید مشخص باشد، تدوین برنامه توسعه فناوری استان که دانشگاه های استان در زمینه فناوری و نانوتکنولوژی تدوین شود

غلامی با اشاره به اینکه در تدوین رویکرد فناوری و نوآوری ، حدود ۲۰ هزار میلیارد اعتبار داده شد، گفت: این مهم در کمیته فنی شهرستان ها تصویب می شود تا بخشی از بیکاری را حل کند.

وی با بیان اینکه آمار تراکم نیروی انسانی در استان مازندران بیشتر از ۱۴۹ درصد به پست مصوب در سطح شهرداریها است، ادامه داد: این مهم موجب ناکارآمدی بدنه دولت شده است و باید هدفگذاری واصلاح شود.

غلامی اظهار کرد: با بالا رفتن دلار میل و رغبت گردشگری خارجی را در ایران کاهش داده و بیشتربه سمت استانهای شمالی سوق داده است.

وی گفت: زیرساختهای گردشگری در استان مازندران آماده است که با استفاده از گردشگری می توان درآمد های خوبی به دست آورد ولی اواخر هفته میزان تولید زباله بیشتر از روزهای دیگر است.

غلامی با اشاره به اینکه در شاخض های توسعه آمل جزو شهرستان های توسعه یافته است، ادامه داد: آمل می تواند مازندران را به تحرک در بیاورد، فضای تحرک در شهرستان می تواند مدل توسعه کارآفرینانه برای سطح استان باشد و در مازندران درگیریهای درون شهرستانی را داریم اما در آمل این موضوع وجود ندارد.