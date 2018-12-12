نیمی از ادارات آمل به دولت الکترونیک وصل نیستند

به گزارش خبرنگار مهر. حمید سلطانی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری آمل با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از ادارات آمل به سامانه دولت الکترونیک متصل نیستند،گفت: امروز ارتباطات کالای لوکس نیست و اماکن مسکونی، تجاری و اداری بر بستر فناوری اطلاعات مجهز هستند.

رئیس اداره مخابرات آمل با بیان اینکه نیاز داریم که مدیران ادارات به راه اندازی تجهیزات ارتباطات را انجام دهند، گفت: دستگاه های دولتی باید اولین محل برای اجرای زیرساخت های فناوری اطلاعات باشند.

سلطانی با اشاره به اینکه ارتباطات بین ادارات برقرار نیست، افزود: مخابرات آمل این آمادگی را دارد که این مهم را در سطح شهرستان انجام دهد.

وی گفت: انتظار داریم ادارات بستر فیبر نوری را در ادارات آماده کنند که با انجام این مهم آمل شهر دیجیتال می شود.