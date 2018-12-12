  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۴

رئیس اداره مخابرات آمل:

نیمی از ادارات آمل به دولت الکترونیک وصل نیستند

نیمی از ادارات آمل به دولت الکترونیک وصل نیستند

آمل - رئیس اداره مخابرات آمل گفت: بیش از ۵۰ درصد ادارات شهرستان به سامانه دولت الکترونیک متصل نیستند و باید برای اتصال برنامه ریزی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر. حمید سلطانی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری آمل با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از ادارات آمل به سامانه دولت الکترونیک متصل نیستند،گفت: امروز ارتباطات کالای لوکس نیست و اماکن مسکونی، تجاری و اداری بر بستر فناوری اطلاعات مجهز هستند.

رئیس اداره مخابرات آمل با بیان اینکه نیاز داریم که مدیران ادارات به راه اندازی تجهیزات ارتباطات را انجام دهند، گفت: دستگاه های دولتی باید اولین محل برای اجرای زیرساخت های فناوری اطلاعات باشند.

سلطانی با اشاره به اینکه ارتباطات بین ادارات برقرار نیست، افزود: مخابرات آمل این آمادگی را دارد که این مهم را در سطح شهرستان انجام دهد.

وی گفت: انتظار داریم ادارات بستر فیبر نوری را در ادارات آماده کنند که با انجام این مهم آمل شهر دیجیتال می شود.

کد مطلب 4483708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها