به گزارش خبرگزاری مهر، «دیوید کامرون» نخست‌ وزیر پیشین انگلیس امروز چهارشنبه با انتشار پیامی توئیتری اعلام کرد: من امیدوارم که اعضای حزب محافظه‌ کار در رأی‌ گیری امروز از نخست‌ وزیر حمایت کنند.

نخست‌ وزیر پیشین انگلیس در این خصوص گفت: ما به دنبال روابط خوب با همسایگان، دوستان و شرکایمان هستیم و به هیچ چیز دیگری که حواس ما را از این موضوع پرت کند، نیاز نداریم.

قرار است تا ساعاتی دیگر جلسه رای اعتماد مجدد به «ترزا می» نخست وزیر انگلیس، در پارلمان این کشور برگزار شود در همین رابطه ۱۰۸ نفر از نمایندگان این حزب اعلام کرده اند که در جلسه رای اعتماد از ادامه نخست وزیری می حمایت خواهند کرد.

ترزا می برای آنکه بتواند همچنان در پست نخست وزیری بماند به حمایت ۱۵۸ نماینده نیاز دارد.

به گزارش مهر، «گراهام بردی» (Graham Brady) رئیس یکی از کمیته‌های وابسته به حزب محافظه‌کار پارلمان انگلیس اعلام کرده که ۴۸ نفر از اعضای این حزب با ارسال نامه‌هایی، خواستار برکناری ترزا می نخست‌وزیر این کشور شده‌اند.

به این ترتیب با تقاضای بیش از ۱۵ درصد از اعضای حزب حاکم، جلسه رای اعتماد، امروز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

طبق قوانین حزب محافظه‌کار، در رای گیری امشب، باید بیش از نیمی از اعضای حزب حاکم خواهان کناره‌گیری نخست‌وزیر شوند.

اما چنانچه این تعداد به حد نصاب نرسد؛ حزب تا یک سال دیگر حق ارائه تقاضا برای برکناری می را نخواهد داشت.

بسیاری از اعضای حزب محافظه‌کار، ناکامی می در حصول توافقی مناسب برای اجرای برگزیت را دلیلی قانع کننده برای برکناری وی می دانند.

می رای گیری پارلمان برای تایید توافق برگزیت را که قرار بود دیروز برگزار شود به تعویق انداخت چراکه از ناکامی خود در این زمینه آگاه بود.

وی دیروز در راستای نرم کردن دل مقامات اتحادیه اروپا برای کنار آمدن با خواسته‌های پارلمان نیز سفری به آلمان، هلند و بلژیک داشت.