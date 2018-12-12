۵۱۲ پروژه در آمل مصوب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر رسولی عصر چهارشنبه جلسه شورای اداری شهرستان آمل اظهارداشت: جمع کل اعتبارات این شهرستان در کمیته برنامه ریزی ۵۱٢ پروژه به مبلغ ۵۱ میلیارد تومان به تصویب رسید که تا اکنون حدود ٢۰ درصد حدود ۱۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد.

فرماندار ویژه آمل با اشاره به اینکه اعتبارت ملی پروژه های این شهرستان مبلغی حدود ۱٨٩ میلیارد تومان اختصاص داده شد که تا به حال ۸۳ میلیارد تخصیص داده شد، افزود: این اعتبارات برای پروژه های سد ملی هزار، چهاربانده کردن محور هراز، جاده جایگزین محور هراز، پروژه استادیوم آمل و پل روگذر میدان هزار سنگر است.

وی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی در سال جاری ۴۱ پروژه با قابلیت ایجاد ۵ هزار و ۷۰۸ فرصت شغلی درنظر گرفته شد ادامه داد: کل سهم اعتبارات سامانه کارا برای سال جاری ۱۴ میلیارد تومان است که پس از بررسی ها تا به اکنون ۱۱۰ پروند بررسی شد حدود ۲۱ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد.

رسولی سهم تسهیلات فراگیر شهرستان آمل را ۶۶ میلیارد تومان برشمرد و افزود ۱۰۸ پرونده بررسی و مبلغ ۱۵۵ میلیارد تومان جهت دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند که تا به حال ۳۹ پرونده تسهیلات دریافت کردند.