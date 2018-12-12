کمک ۴۰ میلیاردی موسسات خیریه به کمیته امداد خراسان رضوی

به گزارش خبرنگارمهر، مجید غلامی عصر چهارشنبه در گفتگو با مهر اظهار کرد: برنامه‌ریزی امسال این نهاد برای جذب حدود ۳۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان از طریق موسسات خیریه و شبکه های مردمی بود که خوشبختانه با برنامه‌ریزی صورت گرفته با تحقق ۱۲۰ درصدی، این میزان مشارکت به بیش از ۴۲ میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان افزایش یافت.

وی افزود: امدادگران در شهرستان‌های استان درحوزه مشارکت‌های مردمی با ایجاد ارتباط و تعامل با بخش‌های مختلف مردمی نسبت به جذب مشارکت‌های نقدی و غیر نقدی اقدام می‌کنند.

رئیس اداره امور مؤسسات خیریه و شبکه‌های مردمی کمیته امداد خراسان رضوی ادامه داد:در جذب بیش از ۴۲ میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان مشارکت به کمیته امداد برای نیازمندان و مددجویان تحت حمایت در خراسان رضوی، سهم شهرداری و شوراهای اسلامی شهر و روستا ۳۶ درصد، ادارات ۱۴ درصد، مساجد ۱۲ درصد، آموزش‌وپرورش ۱۰ درصد، بسیج ۹ درصد، اصناف هشت درصد، موسسه خیریه انصار الحجه (عج) ۴درصد، تشکل‌های مردمی سه درصد، کارخانه‌ها ۲ درصد، مراکز درمانی یک درصد و آستان قدس رضوی یک درصد بوده است.

وی بیان کرد: در این مدت این نهاد نسبت به شناسایی ظرفیت‌های جدید شبکه‌های مردمی، تفکیک ارکان شبکه، برگزاری جلسات متعدد با مدیران بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی،کارخانه‌ها،اتحادیه‌ها، شرکت‌ها و مراکز دانشگاهی اقدام کرده است.

غلامی تاکید کرد:علاوه بر برگزاری جلسه مشترک با فرمانده ارتش خراسان رضوی جهت راه‌اندازی مرکز نیکوکاری، تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌های صنفی با این نهاد منعقدشده است.