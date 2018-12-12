احتمال تمدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، یک منبع بلند پایه در اتحادیه اروپا اعلام کرد که انتظار می رود که در جلسه آتی سران اتحادیه اروپا تصمیم به اعمال تحریم های اقتصادی علیه روسیه به مدت ۶ ماه دیگر گرفته شود.

این منبع گفت: اتفاقات اخیر پیرامون اوکراین، یک نشانه قوی است که حاکی از تمدید دوباره تحریم ها علیه روسیه است.

در اوایل ماه جولای شورای اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تا تحریم های اقتصادی علیه روسیه را تا 6 ماه دیگر یعنی تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ تمدید کند.

گفتنی است که پیش از این صدراعظم آلمان خواستار تمدید تحریم ها علیه روسیه به دلیل عدم پذیرش مواضع این کشور درخصوص دریای آزوف شد.