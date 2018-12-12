۶ تیم خارجی مسابقات کشتی آزاد جهان وارد مازندران شدند

حبیب اله امیرنیا رئیس ورزش و جوانان بابل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شش تیم خارجی امروز برای شرکت در مسابقات رقابتهای کشتی آزاد جام باشگاه های جهان وارد استان شدند افزود: تیم های مجارستان، قرقیزستان، گرجستان، ترکیه، هند و اوکراین وارد استان شدند.

وی با بیان اینکه دو تیم رازی بابل و ستارگان ساری از ایران در این مسابقات شرکت دارند اظهار داشت: سالن برگزاری مسابقات در حال آماده سازی نهایی است و تا فردا صبح آماده می شود.

امیرنیا یادآور شد: حسین خانی، طاهری، علیرضا کریمی عضو تیم ملی و قهرمان آسیا و جهان و رضا هرسیج از جمله ورزشکاران به نام و نام آوری هستند که در دو تیم ایران حضور دارند.

رئیس هیئت ورزش و جوانان بابل با بیان اینکه برنامه وزن کشی از صبح فرداانجام می شود گفت: برنامه مسابقات دو روزه بوده و فینال عصر جمعه برگزار می شود.