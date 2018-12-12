  1. استانها
  2. قم
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۱۶

مدیرکل تبلیغات اسلامی قم:

همه طرح‌ها در قم باید پیوست فرهنگی داشته باشد

همه طرح‌ها در قم باید پیوست فرهنگی داشته باشد

قم - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه قم خاستگاه انقلاب اسلامی است،‌ گفت: نباید طرحی در قم بدون توجه به پیوست فرهنگی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس اسکندری بعد از ظهر چهارشنبه در گردهمایی سراسری مدیران سازمان تبلیغات اسلامی که در سالن جلسات مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد، اظهار داشت: نگاهی که مقام معظم رهبری در زمینه جوان کردن سازمان تبلیغات اسلامی دارند موضوعی است که باید مورد توجه باشد و توجه شود تا نیروهای جوان در این سازمان مشغول فعالیت شوند.

وی با بیان اینکه هیچکس نباید در برابر جوان کردن سازمان تبلیغات اسلامی مقاومت داشته باشد، بیان کرد: اسلام و انقلاب برای ما نیست و صاحب کشور امام زمان(عج) است و باید در راستای مصلحت الهی گام برداریم و هیچ‌گاه منافع شخصی مورد توجه نباشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: برخی از تجربیات گذشته به ما پیام می‌دهد که برای جایگزین نیروهای جوان باید به خوبی اقدام شود و نگاه خوبی داشته باشیم، اگر قرار باشد که نیروهای جوان نقش آفرینی کنند باید نیروهای پخته فرهیخته‌ای باشند که نخواهیم پس از چند سال آسیب شناسی شود.

وی عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی سازمانی بی‌تشریفات است و مجموعه‌ای بی‌توقع‌تر از سازمان تبلیغات وجود ندارد، بسیاری از استانداران و مسئولان به این موضوع اذعان کردند که اگر ده تومان به سازمان تبلیغات بدهیم صد تومان کار انجام می‌شود.

حجت الاسلام اسکندری بیان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی نیازمند نیروهای جان برکف است و نیروهایی می‌خواهد که خانه و زندگی آنها ابتدا کارشان باشد و سپس خانواده و توجه ویژه‌ای به فعالیت‌های سازمان داشته باشند.

وی حرکت در مسیر ولایت فقیه و انقلاب اسلامی را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: انقلاب اسلامی موهبت الهی است و تحت هیچ شرایطی برای تقویت آن کوتاه نمی‌آییم، ساده زیستی و روحیه انقلابی از جمله خصوصیات مدیران استانی سازمان تبلیغات است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید جذب حداکثری و دفع حداقلی داشته باشیم و باید برای ملت ایران با هر طرز تفکر و مذهب و ایده‌ای برنامه داشته باشیم و تنها قشر خاصی مدنظرمان نباشد.

وی افزود: مدیران سازمان تبلیغات اسلامی باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند که نشاط اجتماعی را در برنامه‌های خود داشته باشند و پیوست فرهنگی برای همه طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی کشور داشته باشیم.

حجت الاسلام اسکندری گفت: قم خاستگاه انقلاب اسلامی است و پیوست فرهنگی باید در این کشور وجود داشته باشد و نباید بگذاریم طرحی در استان قم بدون توجه به پیوست فرهنگی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

وی بیان کرد: اگر مبلغین ما نتوانستند اسلام انقلابی را تبلیغ کنند مقصر سازمان نیست و باید نیازهای خود را از دستگاه انقلابی بخواهیم.

کد مطلب 4483728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها