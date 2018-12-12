به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس اسکندری بعد از ظهر چهارشنبه در گردهمایی سراسری مدیران سازمان تبلیغات اسلامی که در سالن جلسات مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد، اظهار داشت: نگاهی که مقام معظم رهبری در زمینه جوان کردن سازمان تبلیغات اسلامی دارند موضوعی است که باید مورد توجه باشد و توجه شود تا نیروهای جوان در این سازمان مشغول فعالیت شوند.

وی با بیان اینکه هیچکس نباید در برابر جوان کردن سازمان تبلیغات اسلامی مقاومت داشته باشد، بیان کرد: اسلام و انقلاب برای ما نیست و صاحب کشور امام زمان(عج) است و باید در راستای مصلحت الهی گام برداریم و هیچ‌گاه منافع شخصی مورد توجه نباشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: برخی از تجربیات گذشته به ما پیام می‌دهد که برای جایگزین نیروهای جوان باید به خوبی اقدام شود و نگاه خوبی داشته باشیم، اگر قرار باشد که نیروهای جوان نقش آفرینی کنند باید نیروهای پخته فرهیخته‌ای باشند که نخواهیم پس از چند سال آسیب شناسی شود.

وی عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی سازمانی بی‌تشریفات است و مجموعه‌ای بی‌توقع‌تر از سازمان تبلیغات وجود ندارد، بسیاری از استانداران و مسئولان به این موضوع اذعان کردند که اگر ده تومان به سازمان تبلیغات بدهیم صد تومان کار انجام می‌شود.

حجت الاسلام اسکندری بیان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی نیازمند نیروهای جان برکف است و نیروهایی می‌خواهد که خانه و زندگی آنها ابتدا کارشان باشد و سپس خانواده و توجه ویژه‌ای به فعالیت‌های سازمان داشته باشند.

وی حرکت در مسیر ولایت فقیه و انقلاب اسلامی را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: انقلاب اسلامی موهبت الهی است و تحت هیچ شرایطی برای تقویت آن کوتاه نمی‌آییم، ساده زیستی و روحیه انقلابی از جمله خصوصیات مدیران استانی سازمان تبلیغات است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید جذب حداکثری و دفع حداقلی داشته باشیم و باید برای ملت ایران با هر طرز تفکر و مذهب و ایده‌ای برنامه داشته باشیم و تنها قشر خاصی مدنظرمان نباشد.

وی افزود: مدیران سازمان تبلیغات اسلامی باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند که نشاط اجتماعی را در برنامه‌های خود داشته باشند و پیوست فرهنگی برای همه طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی کشور داشته باشیم.

حجت الاسلام اسکندری گفت: قم خاستگاه انقلاب اسلامی است و پیوست فرهنگی باید در این کشور وجود داشته باشد و نباید بگذاریم طرحی در استان قم بدون توجه به پیوست فرهنگی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

وی بیان کرد: اگر مبلغین ما نتوانستند اسلام انقلابی را تبلیغ کنند مقصر سازمان نیست و باید نیازهای خود را از دستگاه انقلابی بخواهیم.