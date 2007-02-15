امروز در تاریخ

حکم مجدد به پایان اعتصاب ها :

در چنین روزی در سال 1357 ه ش حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در جمع بازرگانان ، اصناف و پیشه وران اعتصابی باردیگر ضمن تشکر از ملت انقلابی بر پایان اعتصابات تاکید کردند . ایشان در بخشی از بیاناتشان اظهار داشتند : «اعتصابات از روز شنبه باید شکسته بشوند ... بعضی از شلوغ کارها می خواهند اعتصابات را حفظ کنند که نهضت را زمین بزنند . تا الآن اعتصابات در خدمت نهضت بود از حالا به بعد شکستن اعتصابات در خدمت ملت است . اگر کسی وسوسه کرد و گفت اعتصاب فلان باید باقی باشد خائن است ، تودهنی باید بخورد . از روز شنبه تمام اعتصابات سرتا سر کشور باید شکسته بشود . مردم بروند مشغول کارشان بشوند ولی مواظب باشند ، هوشیار باشند ...»



تظاهرات ضد ارتش :

در چنین روزی در سال 1357 ه ش عده ای به خیابانها ریختند و بر ضد ارتش تظاهرات کردند . با توجه به اطلاعیه ها و سفارش های پی در پی امام خمینی ره که مردم را به حمایت از ارتش و نیروهای انتظامی دعوت می کرد این حرکت ها مشکوک به نظر می رسید . ازاین جهت مردم به جمعیت تظاهر کننده نمی پیوستند و این نوع حرکت ها را خلاف رای امام می دانستند .سرانجام این حرکت ها به شکست انجامید. حضرت امام خمینی توانست ارتش را با درایت درخدمت اهداف انقلاب اسلامی ومنافع کشور در آورد . و نیروهای ارتش نیز در جنگ تحمیلی هشت ساله به اعتماد رهبر انفلاب و مردم مسلمان جواب شایسته دادند.



احکام اعدام سرسپردگان رژیم مدفون پهلوی :



در چنین روزی در سال 1357 ه ش 25 نفر از سر سپردگان ارتش در یک دادگاه انقلابی در مدرسه رفاه با حضور اعضای خانواده های شهدا محاکمه شدند و حاکم شرع دادگاه در همان ساعت حکم دادگاه را صادر کرد ولی بنا به مشورتی که اعضای دادگاه با امام داشتند در لحظات آخر فقط دستور اعدام چهار نفر صاد ر شد . در این میان احکام اعدام ارتشبد نصری رییس ساواک ، سرلشکر رضا ناجی ، فرمانده توپخانه و فرماندار نظامی اصفهان ، مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران و عامل کشتار هشتم بهمن و منوچهر خسرو داد سرلشکر سفاک شاه و فرمانده هوانیرروز و عامل جنایت هفده شهریور اجرا شد .



سهیلی در دادگاه :

آغاز چپاول دوباره نفت :



در چنین روزی در سال 1326 ش. علی سهیلی نخست وزیرمحمد رضا شاه تحت تعقیب قضائی قرار گرفت . سهیلی در هجدهم اسفند 1320 خورشیدی به سمت نخست وزیری ایران رسید اما دولت او مستعجل بود و ویری نپایید . پس از او و بعد از یکسال احمد قوام به نخست وزیری رسید . سهیلی پس از رسیدگی دادگاه تبرئه شد.



در چنین روزی در سال 1332 ه ش و پس از کودتای 28 مرداد ، کارشناسان خارجی منطقه آغاجاری و اسکله ها و تأسیسات خسروآباد را بازدید نمودند. این امر را می توان خط آغازی برای چپاول دوباره ملت ایران و نفت آنان دانست . زیرا با ملی شدن صنعت نفت در دوران نخست وزیری دکتر مصدق شرکت های خارجی (انگلیسی ها) از مراکز نفتی خارج شده بودند

انفجار کشتی العوده :

در چنین روزی در سال 1988 میلادی سازمان اطلاعاتی رژیم صهیونیستی کشتی العودة را در آبهای قبرس منفجر کرد .



آغاز روابط انگلستان و آرژانتین :

در چنین روزی در سال 1990 میلادی روابط دیپلماتیک میان بریتانیا و آرژانتین که در سال 1982 در پی جنگ جزایر مالویناس قطع شده بود دوباره آغاز شد . جزایر مالویناس موضوع تنازع دو کشور بود که در جنگ سال 1982 انگلیس توانست آرژنتین را شکست دهد و حاکمیت خود را بر جزیره تحکیم کند.



اعلام همکاری عراق :

در چنین روزی در سال 1991 میلادی عراق برای خروج مشروط از کویت اعلام آمادگی کرد ، اما واشنگتن آن را رد نمود .

اولین جنگ نفت که معروف به جنگ خلیج فارس هم است با اشغال کویت توسط رژیم بعث عراق صورت گرفت که منجر به خروج عراق شد.

تولد نرون :

در چنین روزی در سال 37 میلادی نرون به دنیا آمد . کلادیوس دروزوس جرمانیکوس سزار نرونریال امپراطور قصی القلب روم باستان بین سالهای 54 تا 68 میلادی براین کشور حکومت کرد .



تولد جرمی بنتام :

در چنین روزی در سال 1748 میلادی بنتام فیلسوف و جرم شناس برجسته انگلیسی به دنیا آمد . جرمى بنتام یکی از فیلسوفان بنام انگلیسی است که در حوزه های مختلف از جمله حوزه حقوق و به ویژه جرم شناسی و حقوق جزا دست به مطالعات گسترده زده است . در فلسفه او حق فرزند قانون‏ شمرده می شود . وی معتقد است از قوانین واقعى، حقوق واقعى ناشى مى‏شود ولى از قانون تخیلى، از قوانین طبیعت، حقوق تخیلى زاده مى‏شود. « بنتام‏»بر خلاف برخی علمای هم عصر خود ، حقوق طبیعى را « مهمل و بى معنا» و شعارى بیش نمى‏دانست.



تولد کریستوفر شولز :

در چنین روزی درسال 1819 میلادی شولز مخترع و دانشمند آمریکایی به دنیا آمد . او ماشین تحریر را اختراع کرده است .



سقراط به مرگ محکوم شد :





درچنین روزی در سال 399 قبل از میلاد سقراط فیلسوف برجسته جهان غرب به مرگ محکوم شد . سقراط اولین معلم سیاست و فیلسوف بر جسته در عصر یونان باستان به شمار مى رود. اساس نظرات او را می توان در چند مورد ویژه برشمرد که به کار گیری اصول تساوى ، تقوى و عدالت ، نیکو کارى و درست کردارى بر مبناى اصول علمى و عقلى از جمله نکات مورد توجه اوست . به نظر سقراط شر معلول جهل و نادانی است و دلیل این که مردم به سوی این امر می روند تنها جهل آنها ست و در این باره تعمدی در کار نیست . وی اما نیکوکاری را معلول عقل و خرد انسانی می داند و بر همین اساس معتقد است

زمانی که مردم عقل و خرد خود را تشحیذ نمایند خود به خود طریق نیکی را پی می گیرند . سقراط برای قانون نیز احترام زیادی قایل بود و آن را ضرورى مى دانست و خود در راه استقرار حاکمیت اصول یاد شده کشته شد و جام شوکران را نوشید . در بررسى زندگى سقراط ، نکاتی چون دیالکتیک یا مناظره و مباحثه جدلى و منطق ، انسانیت وارزش حیات انسان ، اخلاقیات ، وحدت تقوى و علم ، تبعیت از شناخت صحیح ، رابطه فرد و جامعه و پذیرش قرارداداجتماعى ، اطاعت سیاسى از دولت مورد توافق عامه و برقرارى تعادل بین فرد و جامعه مورد توجه و. بررسی است .



تولد بابر :

در چنین روزی در سال 1483 میلادی، ظهیر الدین محمد بابر موسس سلسله گورکانیان هند به دنیا آمد.



تولد گالیله :





در چنین روزی در سال 1564 میلادی ، گالیلیو گالیله دانشمند ، ریاضیدان ، منجم و مخترع تلسکوپ در شهر پیزا قدم به عرصه گیتی نهاد . وی تا نوزده سالگی ادبیات خواند ولی پس از آن به مطالعه فیزیک و ریاضی روی آورد . او پس از این بود که نخستین اختراع خود را با نام ترازوی آبی به بازار عرضه کرد . او عقیده داشت با استفاده از حرکات نوسانی پاندول آن می توان ضربان قلب را اندازه گرفت . گالیله در بیست و پنج سالگی به استادی دانشگاه پیزا رسید. وی بعدها موفق به کشف گرماسنج و اولین دوربین نجومی شد. گالیله به ستاره شناسی نیز علاقه داشت و با تلسکوپ اختراعی خود ثابت کرد سیاره ها با ستارگان فرق دارند و توانست ارتفاع کوههای ماه را تقریبا اندازه گیری کند. او برای نخستین بار چهار قمر مشتری را کشف کرد .

گالیله در حین کشفیات خود و در حوزه مطالعاتی نجوم در یافت که کره زمین به دور خورشید سیار است و درواقع زمین دارای دو گونه حرکت وضعی و تعادلی است . اما این کشف او برای مردم آن روزگار که از فهم چنین امری عاجز بودند و زمین را ثابت فرض می کردند امری بسیار مشکل می نمود . کلیسا نیز با استفاده از آموزه های دینی خود سعی در رد تئوری گالیله نمود و به این ترتیب اندیشه او را سرکوب کرد . به همین دلیل کلیسا گالیله را تکفیر کرد و تنها توبه از گناه انجام یافته را شرط رهایی او دانست . پس ازاین بود که گالیله به گناه خود اعتراف نمود اما زمین را به شهادت گرفت که اگرچه او شهادت داده است که زمین ثابت است اما این کره همچنان در حرکت و سیار است .گالیله در دادگاهی که به همین منظور برای وی تشکیل شده بود گفت : من گالیلیو گالیله ، فرزند وین چفسو گالیله ، اهل فلورانس ، در این دادگاه زانو می زنم و در پیشگاه شما کاردینالهای مقدس عظیم الشان و روسای جامعه جهانی مسیحیت ، علیه هر گونه کفر و الحاد ، در برابر این انجیل مقدس سوگند یاد می کنم که همواره به کلیسای کاتولیک معتقد بوده ام و به یاری پروردگار بزرگ اعتقاد و ایمان دارم . دادگاه محترم به من فرمان داد که از عقاید کذب خود مبنی بر این که خورشید مرکز جهان است و زمین و سیارات دیگر به دور آن می چرخند دست بردارم و هیچگاه و تحت هیچ عنوانی این عقیده را بیان نکنم و در انتشارآن نکوشم. گالیله به سال 1642 میلادی در سن هفتاد و پنج سالگی چشم از جهان فرو بست . او حتی تا آخرین روزهای زندگی تحت تعقیب کلیسا بود .



تسلیم سنگاپور :

در چنین روزی در سال 1942 میلادی و در جریان جنگ جهانی دوم ، سنگاپور ، مستعمره انگلستان ، به تصرف نیروهای ژاپنی در آمد . این کشور در نبردی سخت از هجوم نیروهای ژاپنی به این کشور دفاع کرد ولی نهایتا نیروهای انگلیسی و هندی در برابر ژاپنی ها تاب نیاوردند و تسلیم شدند . پس از سقوط سنگاپور شصت هزارنفر از نیروهای انگلیسی و هندی به اسارت ژاپنی ها در آمدند . این کشور تاسال 1945 در تصرف ژاپنی ها بود.



بمباران برلین :

در چنین روزی در سال 1944 میلادی نزدیک به هزار فروند بمب افکن انگلیسی - آمریکایی برلین پایتخت نازی های آلمان را مورد حمله هوایی شدید خود قراردادند و این شهر را با خاک یکسان کردند . پیشتر نیز چنین اتفاقاتی افتاده بود . بعد از پیوستن نیروهای آمریکایی به نیروهای انگلیسی جنگ حالت مغلوبه به خود گرفت و تحت آتش گسترده هوایی متحدین نهایتا آلمان مجبور به عقب نشینی گردند .



آغاز جنگ هفت ماهه :

درچنین روزی در سال 1782 میلادی دو کشور انگلستان و فرانسه با یکدیگر وارد جنگ در یایی سهمگینی شدند که بیش از هفت ماه به طول انجامید . این جنگ در سواحل هندوستان با حمله" بیلی دوسوفرن "دریاسالار فرانسوی که می خواست هندوستان را دوباره برای فرانسه فتح کند آغاز شد . در پایان این جنگ فرانسه به پیروزی دست یافت .



تولد پاولوف :

درچنین روزی در سال 1931 ایوان پتروویچ پاولوف یکی از دانشمندان بر جسته فیزیولوژی جهان ،در سن هشتاد و دو سالگی در گذشت . وی در بیست و سوم ژوئن 1849 میلادی به دنیا آمد . او با کشف قاعده انعکاس شرطی در روانشناسی جایزه نوبل را در سال 1904 میلادی از آن خود کرد .



خروج نیروهای اشغالگر :





درچنین روزی در سال1989میلادی ، ارتش سرخ شوروی سابق پس از ده سال اشغال کشور افغانستان بالاخره پس از شکست مفتضحانه خود این کشور را ترک کرد . در این جنگ نیروهای جهادی افغانستان پس ازده سال اشغال نظامی افغانستان عاقبت نیروهای اشغالگر را از کشور خود به بیرون راندند . تاریخ جددی افغانستان را می توان از سال 1978 بر شمرد . در سال 1978میلادی افسران وابسته به حزب دموکراتیک خلق در ارتش ظاهر شاه کودتا کردند و نورمحمد تره کی به عنوان رهبر جدید دولت کمونیستی منصوب شد . پس از وی حفیظ الله امین در مقام نخست وزیری قرار گرفت . در سال 1979 ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان حمله برد و این کشور را به اشغال خود در آورد اما نیروهای جهاد ی در این مدت دایما به مبارزه با نیروهای اشغالگر پرداختند . در سال 1983 یک آتش بس موقت میان نیروهای اتحاد شوروی با احمدشاه مسعود(شیر دره پنجشیر) برقرار شد اما چندان ادامه نیافت. . در سال 1986 ببرک کارمل استعفای خود را اعلام کرد وپس از وی دکتر نجیب الله در مقام رهبری حزب حاکم قرار گرفت . در سال 1986 حاجی محمد سمکنی شخصیت غیر حزبی در مقام رئیس موقت دولت قرار گرفت. وی در سال 1987 مصالحه ملی اعلام کرد . در سال 1988 هم میخاییل گورباچف دستور خروج نیروهای شوروی را صادر کرد . پس از آن بود که نیروهای کشور شوروی سابق رخت از این کشور بربستند .

افغانستان با بیش از 650 هزارکیلومترمربع وسعت (محصور در خشکی) در جنوب آسیا قرار دارد و جز کشورهای خاورمیانه محسوب می گردد.



اشغال لیتوانی :

در چنین روزی در سال 1563 میلادی گروههای نظامی روسیه لیتوانی را به اشغال خود در آوردند .



معاهده هابرتس بورگ :

در چنین روزی در سال 1763 میلادی کشور های اطریش ، پروس و ساکسونی بایکدیگر معاهده صلح هابرتوس بورگ را امضا کردند . این قرارداد تاریخی میان فردریک دوم پادشاه پروس و ماری ترز امپراتوریس اتریش امضا شد . بر اثر این قرارداد پروس متعهد شد در صورتی که اتریش از ادعای خود نسبت به سیلزی دست بردارد ،در هیچ میدان جنگی با سپاهیان اتریشی روبرو نشود.



قرارداد علیه فرانسه :

در چنین روزی در سال 1677 میلادی شاه چارلز دوم قرار داد ضد فرانسوی با هلند منعقد کرد . در همین روز در سال 1689 میلادی پارلمان آلمان علیه فرانسه اعلان جنگ کرد .



سازماندهی حزب کارگر :

در چنین روزی در سال 1906 میلادی حزب کار گرانگلستان سازماندهی شد .



نخستین فیلم دراکولا :

در چنین روزی در سال 1931 نخستین فیلم دراکولا توزیع شد . درا کولا از سری فیلم های وحشت انگیز است که توانست با خلق شخصیتی خون آشام میزان تماشاگران فیلم های هالیوودی را به طورچشمگیری افزایش دهد .



دستور ساخت خوروی فولکس واگن :





در چنین روزی در سال 1936 میلادی هیتلردستور ساخت خودروی فولکس واگن را صادرکرد . این خودرو به دلیل ساخت ویژه اش در برابر سرما از مقاومت ویژه ای برخوردار است . یکی از دلایل دستور هیتلر در ساخت این خودروی ویژه وقوع جنگ جهانی دوم بود . نازی ها توانستند با این خودرو به میزان بسیاری در سرمای سیبری پیش روی کنند .



زئیر و قانون اساسی :

درچنین روزی در سال 1978 میلادی زئیر دارای قانون اساسی شد . زئیر کشوری نیمه کوهستانی درمرکز آفریقای استوایی

ما بین آنگولا وسودان است . مردم آن ازنژاد سیاه بانتو و سفید و دو رگه و پیرو ادیان اسلام ، مسیحیت و آنمیسم اند . زبان رسمی این کشور فرانسه و سواحلی است . حکومت زئیر جمهوری دموکراتیک است که در سال 1960 میلادی از بلژیک مستقل شد و در بیستم سپتامبر سال 1960 به عضویت سازمان ملل متحد در آمد .



پیمان ویزگارد :

درچنین روزی در سال 1991 میلادی رهبران کشورهای چکسلواکی ، مجارستان و لهستان با انعقاد پیمانی با نام ویزگارد درزمینه انتقال کالا و مبادلات اقتصادی آزاد بدون تعرفه با یکد یگر به توافق رسیدند .