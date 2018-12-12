۳۴ گروه راهداری در ایلام فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله دلخواه عصر چهارشنبه به مناسبت آغاز اجرای طرح زمستانه پلیس راه و راهداری ایلام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروزهمزمان با سراسر کشور با حضور نیروهای پلیس راه، راهداری و امداد و نجات جاده ای رژه خودرویی در بخش چوار شهرستان ایلام برگزار شد.

وی گفت: این طرح در جاده های استان با همکاری راهداری و حمل و نقل جاده ای و اورژانس آغاز شده است.

وی اظهار داشت: طرح زمستانه پلیس راه به مانند دیگر استان ها که با مشارکت فعال یگان های امدادی و نیروی انتظامی مدیریت مشترک و واحدی را در گلوگاه ها، جاده های استان و مناطق صعب العبور همکاران خواهند داشت.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان عنوان کرد: در این طرح ۳۴ گروه راهداری در قالب ۳۲۰ نفر وجود دارد.

وی افزود: ۲۲۰ ماشین آلات سبک و سنگین در گردنه های مستقر می شوند که کار برف روبی و ریزش برداری ۶۲۵ کیلومتر در طول راههای اصلی و فرعی و نیز روستایی استان و گردنه های برف گیر را انجام دهند.