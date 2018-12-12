سخنان مقامات آمریکایی درباره مذاکره و توافق جدید بی ارزش است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات کریستوفر فورد دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در منع اشاعه و امور بین الملل گفت: کریستوفر فورد هم مثل برخی همکاران خود متاسفانه بر اساس آرزوهای خام خود اظهارنظر کرده است و قطعا اگر فقط یک بار دیگر به سخنان خود نگاهی داشته باشند متوجه تناقض ها و ناراستی های سخنان بیهوده و بی اساس خود خواهد شد.

قاسمی افزود: آمریکا بزرگترین ناقض تعهدات بین المللی است و نقض و سرپیچی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نمونه بارز رفتارهای یک دولت ناآرام و سرکش و لجوج است. جامعه بین المللی براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت برجام را توافقی می داند که باید مفاد آن از سوی همه کشورها و طرف های ذیربط رعایت شود. بویژه همه طرف های اصلی آن، یعنی کشور های پنج بعلاوه یک باید متعهد و پایبند به تعهدات خودباشند اما این کشور قانون گریز و قانون شکن آمریکا بود که بدون هیچ دلیل و مستندی و با وجود اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها پایبندی ایران به برجام را تایید کرده بود، اقدام به خروج یکجانبه و غیرقانونی از این توافق کرد و به رویکرد علنی این کشور در اصرار بر عدم اجرای تعهدات بین المللی خود ادامه داد.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: سرپیچی، سرکشی و کینه توزی دولت فعلی آمریکا در قبال برجام حتی پس از خروج این کشور از برجام با تهدید سایر کشورها به اجرای آن نیز متوقف نشده است و این کشور، بی توجه به تمامی موازین بین المللی و حقوقی در رویکردی نادر و بسیار خطرناک، کشورهایی که پایبند به قطعنامه ۲۲۳۱ مانده اند را یا مجازات می کند و یا به صورت مصرانه با اعزام هیات های مختلف، تهدید به مجازات و تحریم و تحدید می کند.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: برجام به حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی کمک قابل توجهی کرده است و نقض این توافق و قطعنامه شورای امنیت اقدامی بی ثبات کننده و در جهت تخریب و تهدید صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای است و این کشور باید پاسخگوی عواقب تضعیف این توافق باشد.

قاسمی ادامه داد: سخنان این مقام آمریکایی و دیگر مقامات آن کشور پیرامون برجام و برنامه موشکی ایران که عملا نشان داده اند پایبند به تعهدات خود و هیچ قاعده و عرف بین المللی نیستند و در همه زمینه ها رویکردی مبتنی بر استانداردهای دوگانه دارند، برای ما کاملا بی ارزش شده است و سخن از مذاکره و توافق مجدد مصداق آزموده را آزمودن است. ما دولت قانون شکن آمریکا را به احترام به حقوق بین الملل و پایبندی به تعهدات بین المللی خود فرا می خوانیم.