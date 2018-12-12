  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۴

سخنگوی وزارت خارجه:

سخنان مقامات آمریکایی درباره مذاکره و توافق جدید بی ارزش است

سخنان مقامات آمریکایی درباره مذاکره و توافق جدید بی ارزش است

بهرام قاسمی گفت: سخنان مقامات آمریکایی درباره مذاکره و توافق جدید، بی ارزش و مصداق آزموده را آزمودن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات کریستوفر فورد دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در منع اشاعه و امور بین الملل گفت: کریستوفر فورد هم مثل برخی همکاران خود متاسفانه بر اساس آرزوهای خام خود اظهارنظر کرده است و قطعا اگر فقط یک بار دیگر به سخنان خود نگاهی داشته باشند متوجه تناقض ها و ناراستی های سخنان بیهوده و بی اساس خود خواهد شد. 

قاسمی افزود: آمریکا بزرگترین ناقض تعهدات بین المللی است و نقض و سرپیچی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نمونه بارز رفتارهای یک دولت ناآرام و سرکش و لجوج است. جامعه بین المللی براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت برجام را توافقی می داند که باید مفاد آن  از سوی همه کشورها و طرف های ذیربط رعایت شود. بویژه  همه طرف های اصلی آن، یعنی کشور های پنج بعلاوه یک باید متعهد و پایبند به تعهدات خودباشند اما این کشور قانون گریز و قانون شکن آمریکا بود که بدون هیچ دلیل و مستندی و با وجود اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها پایبندی ایران به برجام را تایید کرده بود، اقدام به خروج  یکجانبه و غیرقانونی از این توافق کرد و به رویکرد علنی این کشور در اصرار بر عدم اجرای تعهدات بین المللی خود ادامه داد.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: سرپیچی، سرکشی و کینه توزی دولت فعلی آمریکا در قبال برجام حتی پس از خروج این کشور از برجام با تهدید سایر کشورها به اجرای آن نیز متوقف نشده است و این کشور، بی توجه به تمامی موازین بین المللی و حقوقی در رویکردی نادر و بسیار خطرناک، کشورهایی که پایبند به قطعنامه ۲۲۳۱ مانده اند را یا مجازات می کند و یا به صورت مصرانه با اعزام هیات های مختلف، تهدید به مجازات و تحریم و تحدید می کند. 

سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: برجام به حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی کمک قابل توجهی کرده است و نقض این توافق و قطعنامه شورای امنیت اقدامی بی ثبات کننده و  در جهت تخریب و تهدید صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای است و این کشور باید پاسخگوی عواقب تضعیف این توافق باشد.

قاسمی ادامه داد: سخنان این مقام آمریکایی و دیگر مقامات آن کشور  پیرامون  برجام و برنامه موشکی ایران که عملا نشان داده اند پایبند به تعهدات خود و هیچ قاعده و عرف بین المللی نیستند و در همه زمینه ها رویکردی مبتنی بر استانداردهای دوگانه دارند، برای ما  کاملا بی ارزش شده است و سخن از مذاکره و توافق مجدد مصداق آزموده را آزمودن است. ما دولت قانون شکن آمریکا را به احترام به حقوق بین الملل و پایبندی به تعهدات بین المللی خود فرا می خوانیم.

کد مطلب 4483735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • DE ۰۴:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      امریک عامل آشوب و جنگ در خاورمیانه شده. همین یک قلم بس که دور تا دور ایران را پایگاه نظامی کاشته بعد به دو سه تا موشک ما میخواد گیر بده؟ حالا بقیه تحریکاتش بوسیله عربستان و اسرائیل بماند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها