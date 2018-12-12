به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رسولی، در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرستان تهران، با اشاره به لزوم تعیین تکلیف قانون محدوده حریم شهر و روستاهای واقع در شهرستان تهران، افزود : در شورای شهرستان دوره چهارم که به ریاست احمد مسجد جامعی برگزار میشد چند صد ساعت کار کارشناسی در زمینه حلوفصل مسائل مبتلابه ساکنان حریم شهر تهران انجام شد و جمعبندی آن منتج به مصوبهای در این زمینه شد.
وی تأکید کرد: برای حل مشکلات ساکنان حریم شهر تهران باید با هماهنگی دستگاههای ذیربط در بحث حریم این مشکلات تعیین تکلیف شود.
رئیس شورای شهرستان تهران با اشاره به شیوهنامه «بهینهسازی روند اجرای مفاد مجوزهای صادره در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در حوزه حریم شهرستان تهران» اظهار کرد: وظیفه ما در این شورا تطبیق مصادیق با این شیوهنامه است. در حقیقت با در نظر گرفتن حقوق مالکانه مالکین در کنار وظایف حاکمیتی و وظایفی دستگاههای بر اساس این شیوهنامه میبایست عمل شود.
رسولی با بیان اینکه هر ساخت و سازی در حریم به معنای تخلف نیست، تصریح کرد: لازم است بر اساس طرحهای هادی روستایی و طرح بهسازی و نوسازی روستایی بنیاد مسکن و شیوهنامه موجود، درخواستهای ساکنان حریم بررسی شود. بندهای موجود در این شیوهنامه بهدرستی مسائل را بررسی و تصمیمگیری کرده است.
در این جلسه ابوالفضل میررفیع رئیس شورای بخش کن، گفت: متأسفانه در اجرای قانون محدوده حریم شهر و روستاهای واقع در شهرستان تهران دچار مشکل هستیم. همچنین، شاهد عدم هماهنگی بین دستگاههای ذیربط هستیم، وقتی جهاد کشاورزی بر اساس قانون تقسیم اراضی ملکی را کشاورزی اعلام میکند یعنی جز مستثنایت مردم است اما دستگاههای دیگر نظیر منابع طبیعی باوجود اعلام نظر کاربری کشاورزی برای یک زمین از سوی جهاد کشاورزی مانع کار میشوند.
وی ادامه داد: باوجوداینکه جهاد کشاورزی برای آبیاری قطرهای ۹۵ درصد وام بلاعوض میدهد اما به دلیل عدم همکاری اداره حریم نمیتوان از این وام استفاده کرد زیرابه کشاورزان اجازه ساخت مخزن نمیدهند تا بتوانند این وام را دریافت کنند.
در این جلسه حمیدرضا کروبی رئیس شورای بخش مرکزی با بیان اینکه ارتباط ما با اداره حریم خوب است، تصریح کرد: باوجود شیوهنامه گاهی موانعی برای فعالیت ساکنان ایجاد میشود، امیدواریم وفق این شیوهنامه عمل شود تا مشکلات ساکنان نیز برطرف شود.
در ادامه جلسه چند درخواست از ساکنان بخشهای کن، آفتاب و مرکزی بررسی شد که پس از شنیدن کلیات و موانع موجود از سوی درخواستکنندگان و شهرداران مرتبط با حریم مسئله حلوفصل شد.
رسولی همچنین درباره تصمیمگیری در مورد ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نیز گفت: قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب مجلس بوده و دولت نیز آییننامه اجرایی آن را تهیه و مصوب کرده است، صرفنظر از خوب یا بد بودن این قانون، شورای شهرستان تهران ملزوم است عین قانون و آییننامه را اجرایی کند.
وی ادامه داد: با توجه به درخواست ساکنان و موافقت فرمانداری برای حل مشکلات با ضوابط قانون موجود مجوز موقت برای تمامی بخشهای کن، آفتاب و مرکزی به استثنای شهرک زیتون قابل صدور است.
