  1. استانها
  2. لرستان
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۹

معاون عمرانی استاندار لرستان تاکید کرد؛

پل‌های تخریبی سیلاب سال‌های گذشته ترمیم و بازسازی شوند

پل‌های تخریبی سیلاب سال‌های گذشته ترمیم و بازسازی شوند

خرم‌آباد- معاون عمرانی استاندار لرستان با انتقاد از اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت: پل‌های تخریبی سیلاب سال‌های گذشته باید ترمیم و بازسازی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادپور شامگاه چهارشنبه در ستاد بحران لرستان با اشاره به اینکه امروز بازدیدهایی داشتیم از مناطق مختلف لرستان، اظهار داشت: یکسری تعریف ها باید شفاف شود، اینکه بحران چیست و آیا هر اتفاقی بحران است؟ آنچه قبلا دیدیم و امروز هم دیدیم به نظرم باید به دو دسته موضوع را تقسیم کنیم.

وی افزود: اینکه چرا این اتفاقات می افتند، بالاخره بارندگی که شدت آن بالا برود به سیلاب تبدیل می شود، سیلاب اگر مسیر خود را داشته باشد که نباید ایجاد بحران کند.

معاون عمرانی استاندار لرستان ادامه داد: عمدتا حوادث مربوط به ساخت و سازهایی بود که در مسیر سیلاب بودند، یا پل هایی که اصول فنی در آن ها رعایت نشده بود یا کیفیت مصالح پایین بود؛ این ها خسارت هایی هستند که خودمان عامل به وجود آمدن آن ها هستیم و بعد بحران می شوند.

مرادپور با تاکید بر اینکه معاونت عمرانی، شهرداری ها، بنیاد مسکن و ... نباید اجازه ساخت و ساز در حریم رودخانه ها را بدهیم، هرجا که سابقه سیلابی داشته است را باید مانع ساخت و ساز شویم، افزود: ساخت و سازهایی صورت گرفته و هرساله هم مشکل سیلاب و زلزله و این تیپ مسائل را داریم. واقعا نیاز به اعتبار ویژه ای برای حل مشکلات است.

وی با اشاره به اینکه دو سال پیش سیلاب چند پل را خراب کرده است، ضمن انتقاد به راه و شهرسازی که طی این چندسال گذشته به هر شکل باید این پل ها را مدیریت و احداث می کردند، به هر روی باید مسائل این حوزه حل شوند، یادآور شد: این پل ها از دو سال پیش مانده اند، متولی که قبول مسئولیت می کند باید مدیریت کند و به موقع آن ها را تمام کند.  

کد مطلب 4483739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها