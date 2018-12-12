  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۳۹

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان:

کارت زرد بیژن درست بود/حسینی باید کارت می گرفت

کارت زرد بیژن درست بود/حسینی باید کارت می گرفت

اصفهان- سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان گفت: کارت زردی که مجتبی بیژن به خاطر اعتراض به داور گرفت درست بود اما پیش از آن محمدرضا حسینی به دلیل تمارض باید کارت می‌گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر،  علیرضا مرزبان عصر چهارشنبه پس از تساوی تیمش در برابر شاگردان منصوریان پیرامون این دیدار اظهار داشت: ما با توجه به شرایطی که داشتیم انتظار اینکه بتوانیم نیم‌فصل را با ۱۵ امتیاز به پایان برسانیم خیلی سخت بود چراکه تیم ما تغییرات مدیریتی زیادی داشته و من سومین مربی این تیم هستم. ما از کسب این یک امتیاز بسیار خوشحال هستیم و من به بازیکنانم تبریک می‌گویم که شجاعانه جنگیدند و کار بزرگی را در پیش گرفتند. ما در این بازی تنها ۲ موقعیت به ذوب‌آهن دادیم و حتی بعد از اخراج مجتبی بیژن متحدتر و دونده‌تر بازی کردیم.

سرمربی نفت مسجد سلیمان پیرامون برنامه نفت در نیم‌فصل ادامه داد: تیم ما ما احتیاج به تقویت دارد و ما در نیم‌فصل تمرینات خود را ادامه می‌دهیم و تلاش می‌کنیم با همکاری هیئت مدیره نفرات جدیدی را به تیم اضافه کنیم.

وی پیرامون تیم ذوب‌آهن افزود: ذوب‌آهن تیم بزرگی‌ است که سال‌های سال از تیم‌های برتر ایران بوده و حتی در آسیا نیز اسم و جایی دارد و من مطمئنم به زودی راه خود را پیدا می‌کند و من نیز برای این تیم آرزوی موفقیت دارم.

مرزبان  درباره اینکه آیا شانس هم در این نتیجه دخیل بود یا خیر، افزود: شانس به اتفاقات خاص اطلاق می‌شود و من فکر نمی‌کنم این نتیجه شانسی بوده باشد در حالی که دروازه‌بان ما دو موقعیت خوب را دفع کرد و دروازه خود را بسته نگه داشت. او یکی از برترین دورازه‌بانان جوان ایران است و من نمی‌دانم چرا چنین بازیکنانی که شایستگی حضور در تیم ملی امید را دارند دیده نمی‌شوند و نقش دلالان این وسط پررنگ است و همین می‌شود که تیم ملی امید که آبروی کشو ما است از میانمار شکست می‌خورد.

وی در پاسخ به این سوال که نتایج نیم‌فصل چقدر قابل استناد است، توضیح داد: این یک بحث روانشناسی بزرگی دارد. چه بسا یک تیم که در نیم‌فصل دچار آشفتگی درونی است بتواند با تحکیم و ترمیم مشکلات درونی به ثبات برسد و نتایج خوبی بگیرد. هیچ ضمانتی وجود ندارد که تیم‌های بالای جدول، تا آخر بالا بمانند و ممکن است در نقل و انتقالات نیم‌فصل شرایط دیگری برای تیم‌ها رقم بخورد. در واقع هر تیمی که در بالای جدول است و تغییرات کمتری دارد موفق می‌ماند، همچنین تیم‌های پایین جدول نیز اگر بدون تغییر بزرگ، باقی بمانند، در نتیجه‌گیری آن‌ها تغییری ایجاد نمی‌شود.

سرمربی نفت ذوب‌آهن را نیازمند آرامش توصیف کرد و ادامه داد: تیم ذوب‌آهن با این همه بازیکن با کیفیتی که دارد نتوانست حملات زیادی را سازماندهی کند و دلیل آن هیجان بالای این تیم است و من به آقای منصوریان هم گفتم که ذوب‌آهن بیش‌ از هر چیز نیازمند آرامش است و احساس بازیکنان آن‌ها بر منطق شان حاکم بود و ما لازم نبود کار خاصی در خط دفاع انجام دهیم و همین که چهار مدافع ما به خوبی یکدیگر را پوشش می‌دادند کافی بود و اتفاقا ما فقط جنگیدیم و ادامه دادیم وگرنه تیم ما در پاسکاری و خلق موقعیت ضعیف بود.

وی با اشاره به اخراج مجتبی بیژن افزود: محمدرضا حسینی تمارض کرد و داور خطا گرفت و باید کارت زرد دریافت می‌کرد و بازیکن ما که حق اعتراض نداشت اما اعتراض کرد به درستی کارت زرد دوم خود را دریافت کرد اما پیش از آن باید حسینی کارت زرد می‌گرفت.

کد مطلب 4483743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها