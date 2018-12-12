کارت زرد بیژن درست بود/حسینی باید کارت می گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرزبان عصر چهارشنبه پس از تساوی تیمش در برابر شاگردان منصوریان پیرامون این دیدار اظهار داشت: ما با توجه به شرایطی که داشتیم انتظار اینکه بتوانیم نیم‌فصل را با ۱۵ امتیاز به پایان برسانیم خیلی سخت بود چراکه تیم ما تغییرات مدیریتی زیادی داشته و من سومین مربی این تیم هستم. ما از کسب این یک امتیاز بسیار خوشحال هستیم و من به بازیکنانم تبریک می‌گویم که شجاعانه جنگیدند و کار بزرگی را در پیش گرفتند. ما در این بازی تنها ۲ موقعیت به ذوب‌آهن دادیم و حتی بعد از اخراج مجتبی بیژن متحدتر و دونده‌تر بازی کردیم.

سرمربی نفت مسجد سلیمان پیرامون برنامه نفت در نیم‌فصل ادامه داد: تیم ما ما احتیاج به تقویت دارد و ما در نیم‌فصل تمرینات خود را ادامه می‌دهیم و تلاش می‌کنیم با همکاری هیئت مدیره نفرات جدیدی را به تیم اضافه کنیم.

وی پیرامون تیم ذوب‌آهن افزود: ذوب‌آهن تیم بزرگی‌ است که سال‌های سال از تیم‌های برتر ایران بوده و حتی در آسیا نیز اسم و جایی دارد و من مطمئنم به زودی راه خود را پیدا می‌کند و من نیز برای این تیم آرزوی موفقیت دارم.

مرزبان درباره اینکه آیا شانس هم در این نتیجه دخیل بود یا خیر، افزود: شانس به اتفاقات خاص اطلاق می‌شود و من فکر نمی‌کنم این نتیجه شانسی بوده باشد در حالی که دروازه‌بان ما دو موقعیت خوب را دفع کرد و دروازه خود را بسته نگه داشت. او یکی از برترین دورازه‌بانان جوان ایران است و من نمی‌دانم چرا چنین بازیکنانی که شایستگی حضور در تیم ملی امید را دارند دیده نمی‌شوند و نقش دلالان این وسط پررنگ است و همین می‌شود که تیم ملی امید که آبروی کشو ما است از میانمار شکست می‌خورد.

وی در پاسخ به این سوال که نتایج نیم‌فصل چقدر قابل استناد است، توضیح داد: این یک بحث روانشناسی بزرگی دارد. چه بسا یک تیم که در نیم‌فصل دچار آشفتگی درونی است بتواند با تحکیم و ترمیم مشکلات درونی به ثبات برسد و نتایج خوبی بگیرد. هیچ ضمانتی وجود ندارد که تیم‌های بالای جدول، تا آخر بالا بمانند و ممکن است در نقل و انتقالات نیم‌فصل شرایط دیگری برای تیم‌ها رقم بخورد. در واقع هر تیمی که در بالای جدول است و تغییرات کمتری دارد موفق می‌ماند، همچنین تیم‌های پایین جدول نیز اگر بدون تغییر بزرگ، باقی بمانند، در نتیجه‌گیری آن‌ها تغییری ایجاد نمی‌شود.

سرمربی نفت ذوب‌آهن را نیازمند آرامش توصیف کرد و ادامه داد: تیم ذوب‌آهن با این همه بازیکن با کیفیتی که دارد نتوانست حملات زیادی را سازماندهی کند و دلیل آن هیجان بالای این تیم است و من به آقای منصوریان هم گفتم که ذوب‌آهن بیش‌ از هر چیز نیازمند آرامش است و احساس بازیکنان آن‌ها بر منطق شان حاکم بود و ما لازم نبود کار خاصی در خط دفاع انجام دهیم و همین که چهار مدافع ما به خوبی یکدیگر را پوشش می‌دادند کافی بود و اتفاقا ما فقط جنگیدیم و ادامه دادیم وگرنه تیم ما در پاسکاری و خلق موقعیت ضعیف بود.

وی با اشاره به اخراج مجتبی بیژن افزود: محمدرضا حسینی تمارض کرد و داور خطا گرفت و باید کارت زرد دریافت می‌کرد و بازیکن ما که حق اعتراض نداشت اما اعتراض کرد به درستی کارت زرد دوم خود را دریافت کرد اما پیش از آن باید حسینی کارت زرد می‌گرفت.