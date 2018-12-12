پیکان با شکست مقابل شهرداری تبریز به رده سوم سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال امروز چهارشنبه با برگزاری شش دیدار پیگیری شد.

در حساس ترین دیدار هفته شاگردان محمد ترکاشوند در پیکان تهران مقابل تیم پرانگیزه شهرداری تبریز با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد تا با این نتیجه به رده سوم جدول رده بندی سقوط کند.

در دیگر بازی هفته نیز تیم پیام مشهد مقابل شهرداری گنبد با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد و پیام ها نیز با یک پله سقوط به رده چهارم جدول رده بندی رفتند اما تیم خاتم اردکان امروز موفق شد ۳ بر یک کاله مازنداران را شکست دهد و با کسب این پیروزی با رده دوم جدول رده بندی صعود کند.

در دیگر بازی حساس هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر والیبال نیز دو تیم درنای ارومیه و شهرداری ارومیه شهرآورد هفته را برگزار کردند و در نهایت شهرداری موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ درنا را شکست دهد تا درنای ارومیه همچنان تیم بدون برد رقابت ها باقی بماند.

نتایج دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال:

پیکان تهران ۱- شهرداری تبریز ۳

شهروند اراک ۳- سایپای تهران ۱

شهرداری گنبد ۳ - پیام خراسان ۱

درنای ارومیه ۲- شهرداری ارومیه ۳

فولاد سیرجان ایرانیان ۳- عقاب نهاجا ۲

کاله مازندران ۱- خاتم اردکان ۳