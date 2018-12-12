به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی عصر چهارشنبه در جمع مردم روستای مؤمن آباد از توابع بخش مرکزی دامغان بابیان اینکه شش هزار میلیارد تومان تفاهمنامه در سفر رئیسجمهور ویژه دامغان امضاء شد، ابراز داشت: پستهکاران دامغانی طی سال جاری از محل فروش محصول طلایی پسته ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کردند که در صورت تأمین منابع آب این درآمد به هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا میکند.
وی اضافه کرد: ۱۵ هزار هکتار زمین در دامغان زیر کشت پسته قرار دارد که باوجود زمین، منابع آبی و علم کشاورزی این اراضی برای کشت پسته به ۵۴ هزار هکتار قابلافزایش است.
نماینده دامغان در مجلس بابیان اینکه بانک مرکزی ایران باید نظارت خود را بر بانکها و مؤسسات مالی افزایش دهد، اظهار داشت: متأسفانه درگذشته به دلیل عدم نظارت کافی بانک مرکزی یکی از مؤسسات مالی ۹۰ هزار میلیارد تومان از اموال مردم را به غارت برده است.
حسن بیگی در ادامه کرد: سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بهمنظور توسعه بخش کشاورزی و صنایع در کشور با مصوبه مجلس در اختیار بانکهای عامل قرار گرفت.
وی بابیان اینکه یک هزار حلقه چاه آب کشاورزی در دامغان شناساییشده است، اضافه کرد: باید کوشید تا تسهیلات پرداختی به سمتوسوی ایجاد و راهاندازی گلخانهها هدایت شود.
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