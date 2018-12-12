خطر در کمین ۵۰۰ خانه در حریم «کشکان» است/خسارت ۲۱۱ میلیاردی سیلاب

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آقامیرزایی شامگاه چهارشنبه در ستاد بحران لرستان با اشاره به اینکه تابستان گذشته موضوع تنش آب و خشکسالی را داشتیم و کشاورزان نگران بودند، اظهار داشت: با مدیریتی که در راس آن استاندار و فرمانداران قرار دارند توانستیم که کشت های آبدوست استان را مدیریت کنیم و مشکلی پیش نیاید.

وی با بیان اینکه در سال زراعی جدید به لطف خدا از ابتدای مهرماه تا امروز ۲۸۳.۲ میلی متر بارندگی داشته ایم که میزان بارش ها نسبت به بلندمدت ۱۱۷.۷ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: این میزان نسبت به بازه زمانی سال گذشته ۴۵۱.۳ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان با تاکید بر اینکه اگر این وضعیت تا پایان خردادماه ادامه داشته باشد قطعا وضعیت تولیدات کشاورزی خوب خواهد بود، افزود: اما خوشحالی کشاورزان همراه با استرس است، الان شهرستان های ما به ویژه شهرهای پایین دست نگران بارش های بعدی هستند. وضعیت شهرستان ها به ویژه پلدختر حاد است. روستاهای حاشیه جاده به سمت نوژیان که ۴۰ مورد هستند در معرض خطر هستند؛ ۲۰ تا ۳۰ ساختمان در ترانشه رودخانه هستند.

آقامیرزایی با اشاره به اینکه وضعیت تجهیزات و ماشین آلات دستگاه های ما مناسب نیست، اگر همزمان در سه شهرستان مشکل داشته باشیم پاسخگو نخواهند بود، اظهار داشت: نقاط حادثه خیز استان مشخص شده اند، در حال حاضر فاصله ۵۰۰ ساختمان مسکونی فقط در پلدختر با رودخانه کشکان به حداقل رسیده است. ساختمان هایی داریم که فاصله آن ها با رودخانه به دو متر رسیده است.

وی با بیان اینکه روستایی داریم که ۱۰۰ سال قدمت دارد و ۵۰ سال پیش ساختمان ساخته است و این مسائل آن زمان نبوده است، به هر روی این واحدها ساخته شده اند، تصریح کرد: ۱۴۴ میلیارد تومان کل خسارت سیلاب استان در حوزه های زیربنایی است که ۷۰ درصد آن یعنی ۹۱ میلیارد تومان مربوط به پلدختر است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان با تاکید بر اینکه در بخش کشاورزی ۶۷ میلیارد تومان خسارت دیده ایم، افزود: برخی زمین های کشاورزی سنگ و ترانشه های کوه وارد آن ها شده است و قابل استفاده نیستند.

آقامیرزایی ادامه داد: ۴۰ واحد مسکونی داریم که وضعیت آن ها مناسب نیست و باید از تسهیلات کم بهره برای بازسازی استفاده کنند، ۱۳۷ میلیارد تسهیلات و ۲۴ میلیارد تومان کمک بلاعوض در این بخش نیاز است.