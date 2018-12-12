شکست خانگی تیم والیبال کاله آمل برابر خاتم اردکان

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال کشور شامگاه چهارشنبه تیم والیبال کاله آمل در سالن پیامبر اعظم (ص) این شهرستان میزبان تیم خاتم اردکان بود که تیم خاتم اردکان با نتیجه ٣ بر یک به برتری رسید.

تیم خاتم اردکان در ست‌های اول ، سوم و چهارم به ترتیب با نتایج ( ٢٢ - ٢۵ )، ( ٢۱ - ٢۵ ) و ( ۱٩ - ٢۵ ) به پیروزی رسیدند و تیم کاله در ست دوم با نتیجه ( ۱7 _ ٢۵ ) پیروز شد تا تیم خاتم در این دیدار خارج از خانه سه امتیاز را کسب کند.

قضاوت این دیدار را آقایان مرتضی اکرمی و قادر صادقی به عنوان داوران اول و دوم بر عهده داشتند و اصغر حاجی کاظمی و حمید حق بین ناظر بر این دیدار نظارت کردند.

نماینده آمل در ادامه این رقابت‌ها و از هفته سیزدهم، یکشنبه ٢۵ آذر میزبان تیم شهرداری ورامین است و تیم خاتم اردکان میزبان فولاد سیرجان خواهد بود.