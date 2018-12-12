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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۵۴

پمپئو در نشست شورای‌امنیت؛

محدودیت‌های سازمان‌ملل علیه برنامه موشکی ایران را احیاء می‌کنیم!

محدودیت‌های سازمان‌ملل علیه برنامه موشکی ایران را احیاء می‌کنیم!

وزیر خارجه آمریکا در نشست شورای‌امنیت ادعا کرد: تلاش می کنیم تا محدودیت‌های سازمان‌ملل علیه برنامه موشکی ایران را احیاء کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا امروز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره بررسی میزان پایبندی تهران به قطعنامه ۲۲۳۱ ادعا کرد: تلاش می‌ کنیم محدودیت‌ های سازمان ملل علیه برنامه موشکی ایران را دوباره برقرار کنیم. موشکهای ایران تهدید کننده منطقه است.

وزیر خارجه آمریکا در این خصوص گفت: ایالات متحده قصد دارد با تمامی اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال تحریم‌ ها علیه ایران در ارتباط با برنامه موشک بالستیک این کشور اقدام کند. شورای امنیت نباید تحریم های ارسال تسلیحات به ایران را در سال ۲۰۲۰ بردارد.

وی در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا «تمهیدات مرتبط با بازرسی و ممنوعیت در بنادر و دریاهای آزاد را به منظور خنثی سازی تلاش های ادامه دار ایران در دور زدن تحریم های تسلیحاتی» برقرار کند.

مایک پمپئو در ادامه با طرح ادعائی موهوم مدعی شد که ایران اکنون صاحب بزرگترین زرادخانه موشکی در خاورمیانه شده و برجام نیز باعث کاهش تولید و آزمایش موشک های بالستیک ایران نشده است.

کد مطلب 4483753

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    نظرات

    • DE ۰۵:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      در سال 2015، واشنگتن 450 موشک بالستیک بین‌قاره‌ای در پایگاه‌هایی مانند مونتانا، داکوتای شمالی و وایومینگ مستقر کرده است.

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