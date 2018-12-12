۱۰۲ تکنسین فوریت های پزشکی برای مسابقات کشتی آزادجهان آماده هستند

محمد لعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت و حضور اورژانس ۱۱۵ در جام باشگاه های کشتی جهان اظهار داشت: سازمان اورژانس بابل با توجه به اینکه مسابقات جام باشگاه های کشتی آزاد جهان مدت دو روز در استان مازندران و شهرستان بابل برگزار می شود،در آماده باش خواهد بود.

وی افزود: سازمان اورژانس ۱۱۵بابل در این دو روز با یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه آمبولانس و۲۴ تکنسین فوریت پزشکی، روزانه ۱۲ تکنسین فوریت پزشکی در محل برگزاری این مسابقات حضور پیدا می کند و در این مدت، تمامی ۱۲پایگاه های سازمان اورژانس ۱۱۵بابل، ۱۲دستگاه آمبولانس و۱۰۲تکنسبن فوریت پزشکی (هرروز ۵۱ تکنسین فوریت پزشکی ) در آماده باش کامل هستند.

لعلی یادآور شد: ضمنا با هماهنگی سازمان اورژانس مازندران، تمامی پایگاهها و پرسنل اورژانس ۱۱۵ شهرستان های بابلسر، قائم شهر و سیمرغ به صورت آماده باش هستند تا درصورت نیاز به محل برگزاری مسابقات حضور پیدا کنند.

پنجمین دوره مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه های جهان - بابل با حضور شش تیم خارجی و دو تیم از ایران به مدت دو روز از پنجشنبه در بابل آغاز می شود.